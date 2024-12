Mercedes-Benz eSprinter chega ao Brasil com inovação e sustentabilidade

Quando a Mercedes-Benz lançou a Sprinter, em 1995, talvez nem ela própria imaginasse o tamanho do sucesso que viria pela frente. Utilitário multiuso, a Sprinter instituiu um novo segmento no mercado mundial – o furgão, van, mini caminhão, micro-ônibus, ambulância, trailer, veículo de apoio e até de passeio, tudo ao mesmo tempo –, virando também substantivo, como “Gillette” é para o aparelho de barbear, “Brahma” é para a cerveja e “Boeing” é para avião comercial. No universo multifacetado da Sprinter, faltava apenas uma coisa: tornar-se também “ecologicamente correta”. Não falta mais! Produzida na Alemanha – enquanto a “comum” continua vindo da Argentina –, a eSprinter entra no catálogo da marca da estrela de três pontas no mercado brasileiro já neste mês de dezembro. A versão 100% elétrica da Sprinter está disponível no Brasil nas versões Truck, Furgão e Furgão Vidrado de 3,5 e 4,25 toneladas com preços a partir de R$ 482.900 e autonomia de 478 quilômetros com base no ciclo WLTP, podendo se multiplicar devido aos dispositivos de recuperação de energia. Assim como a Sprinter a combustão, a versão “verde” pode ser transformada ou mesmo customizada ao gosto do cliente por empresas autorizadas pela Mercedes-Benz no Brasil, sem alteração na garantia do veículo, de dois anos.

A Mercedes-Benz estabeleceu parceria com a WEG – multinacional catarinense fabricante de equipamentos elétricos e eletrônicos e de soluções para recarga veicular –, que fornece os equipamentos necessários e as orientações sobre a melhor estratégia de recarga para cada negócio. A compra do equipamento da WEG é opcional, pois existem clientes que já contam com estrutura de recarga própria. “O lançamento da Sprinter elétrica no Brasil representa um marco para a Mercedes, pois reforça o nosso compromisso com a sustentabilidade e a inovação no país. É um passo fundamental para atender à crescente demanda por soluções de transporte mais eficientes e ecológicas, alinhadas com as necessidades de um mercado que está cada vez mais consciente da importância da redução de emissões e de operações eficientes”, afirma o holandês Ronald Koning, que assumiu como presidente e CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil há apenas dois meses. A eSprinter é capaz de carregar tanto com corrente alternada (AC) quanto com corrente contínua (DC). O carregador a bordo, que converte a corrente no veículo quando a recarga é feita com corrente alternada, como em uma wallbox, tem potência de 11 kW. Para reduzir o tempo de reabastecimento, o veículo pode ser carregado com até 50 kW em estações rápidas de 10% a 80% em 93 minutos.

Os principais componentes do trem de força da eSprinter incluem duas inovações, um motor ativo na frente e outro regenerativo no eixo traseiro. O propulsor principal, síncrono de ímã permanente (PSM) – com 130 quilos –, é caracterizado por alta eficiência e gestão térmica otimizada, com 150 kW (204 cavalos) de potência e 40,8 kgfm de torque. A combinação dos dois motores traz vantagens em relação às conversões e soluções de carrocerias, com comprimento de 5,39 metros a 6,69 metros, peso bruto máximo de 4,25 toneladas e capacidade para rebocar até 1,5 tonelada. A eSprint tem uma série de inovações tecnológicas que proporcionam uma condução mais confortável e segura. A tecnologia de lítio-ferro-fosfato (LFP) da bateria elimina o uso de cobalto ou níquel, sendo ideal para veículos comerciais leves devido a sua alta durabilidade. Com capacidade de carga de até 14 metros cúbicos, a eSprinter é tão versátil quanto a versão a combustão, de acordo com a marca alemã.

A eSprinter tem como base um novo conceito composto por três módulos, facilitando a adaptação da plataforma a vários tipos de veículo que ela pode se tornar. O módulo frontal contém todos os componentes de alta voltagem e pode ser combinado com todas as configurações, independentemente da distância de entre-eixos e do tamanho da bateria, protegida por um invólucro no assoalho do veículo. Essa posição resulta em um centro de gravidade baixo e influencia positivamente no comportamento do veículo. O módulo traseiro abriga o motor elétrico compacto, que aciona diretamente o eixo de trás. Com visual externo idêntico ao da Sprinter a combustão, a variante 100% elétrica utiliza na cabine a mais recente atualização do Mercedes-Benz User Experience (MBUX), de 10,2 polegadas, com uma série de funcionalidades presentes também nos carros de passeio da marca alemã, incluindo o assistente de voz “Hey Mercedes” e conexão ao celular sem fio.

Primeiras impressões

Como se fosse um carro

Para o rápido teste da eSprinter, a Mercedes-Benz escolheu as ruas bem pavimentadas do condomínio de luxo Serra Azul, no município de Itupeva (SP), vizinho de Campinas. Serpenteando por estradas que passam por mansões, campos de recreação, lagos e até uma hípica, a nova van elétrica, configurada na versão Furgão para o teste, mostrou uma direção tranquila e muito próxima à de um SUV, com posição do motorista naturalmente alta, direção elétrica, claro, e todos os dispositivos de segurança, como o assistente ativo de frenagem, já presente em toda a linha Sprinter, e alertas de ponto cego e de fadiga do motorista. Não foi possível de se checar a velocidade final da eSprinter, mas a alta tecnologia embarcada, com todos os dispositivos e recursos de desempenho, segurança e de recuperação de energia ao alcance, é facilmente encontrada e, principalmente, sentida. Três modos de condução permitem personalizar o desempenho e o consumo de energia. O “Comfort” oferece toda a potência e o torque disponíveis, enquanto o “Economic” limita a potência para maior eficiência e o “Maximum Range” reduz ainda mais a potência, restringindo funcionalidades como o ar-condicionado para aumentar a autonomia. Esse modo equivale ao chamado “one pedal”, encontrado na maioria dos carros elétricos da atualidade, e que permite ao motorista guiar o veículo usando somente o pedal do acelerador, tanto para “tocar” a van para frente quanto para freá-la, bastando para isso tirar o pé do pedal da direita.

Na prática, o modo “Maximum Range” acaba agindo também como um dispositivo de segurança e de auxílio à condução, pois reduz a velocidade de forma autônoma em longas e acentuadas descidas até a parada total do veículo, se o motorista assim desejar. Para recuperar o ritmo, basta pisar novamente no acelerador. Respectivamente, o modo “Comfort” coloca à disposição todos os 150 kW do motor, o “Economic” limita em 100 kW e o “Maximin Range”, em 80 kW, atuando ao mesmo tempo e ativamente na recuperação de energia. Há quatro níveis manuais de recuperação (D-, D, D+, D++) – selecionáveis no que seriam os “paddles shifters” atrás da direção de trocas de marchas dos carros “comuns” –, controlando a incidência do modo gerador por parte do eixo propulsor. Com todos os comandos e funções de “P” (“parking”), “R” (“ré”), “N” (“neutro”) e “D” (“driving”) localizados em volta do volante multifuncional – pois a eSprinter conta com um terceiro banco, no meio –, a nova van elétrica da Mercedes tem programa eletrônico de estabilidade adaptativo e assistentes de vento lateral, de partida e em rampa e de manutenção de faixa. Para manobras, outra diversão: existem duas câmeras de ré, uma colocada acima da traseira do veículo, mais interessante de ser acompanhada.