Mercado de trabalho será foco do XIV Crea-SP Jovem

O XIV Encontro Crea-SP Jovem, realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP), acaba de divulgar uma programação dinâmica e repleta de atrações, com foco na carreira dos jovens profissionais da área tecnológica. O evento acontece no dia 9 de dezembro, no Espaço Immensità, em São Paulo, e espera receber mais de mil estudantes, o maior público de todas as edições.

Um dos destaques da programação é a palestra magna com o criador do conceito de personal branding, o escritor, mentor e especialista em posicionamento de marcas Arthur Bender, que vai compartilhar com o público seus conhecimentos sobre inovação, crescimento e marca pessoal. Também estará presente no evento o reitor da Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros (FEI), engenheiro Gustavo Donato. A FEI é uma das instituições de ensino mais reconhecidas do País, especialmente pelos cursos de engenharias focados em inovação e no mercado de trabalho.

O evento também terá um palco para pitchs de empresas da área e a fase final de apresentação de projetos do 2º Hackathon, desafio que reúne profissionais de diferentes áreas em busca de soluções inovadoras para incentivar e desburocratizar o registro profissional. Os premiados serão conhecidos no final da programação.

As inscrições estão abertas no link.

Confira a programação completa:

Auditório Principal

9h – 10h | Credenciamento

10h – 10h45 | Abertura

10h46 – 11h15 | Engenheiro Vinicius Marchese, presidente do Crea-SP: O futuro do mercado

11h15 – 11h45 | Engenheiro Gustavo Donato, reitor da FEI: O futuro profissional

11h45 – 12h30 | Palestra Magna: Inovação, crescimento e marca pessoal, com Arthur Bender

14h – 14h40 | Ana Paula Rodrigues Monteiro, engenheira aeroespacial na Embraer: Desenvolvimento da cultura tecnológica e do setor aeroespacial

14h – 15h20 | Lenice Oliveira, especialista em Desenvolvimento na Cerradinho Bio: Empregabilidade no Agro

15h20 – 16h | Paula Roosch, facilitadora e mentora em saúde mental, felicidade corporativa e culturas colaborativas: Liderança emocional – como usar suas emoções para criar uma rotina produtiva e saudável

16h – 17h | Prêmio Hackathon

Sala Banco de Talentos

14h – 14h40 | Ana Beatriz, influenciadora: Treinamento e rotina para encontrar seu emprego ideal

14h – 15h20 | Jaqueline Garutti, consultora e mentora de carreira e liderança: Perfil e competências do profissional do futuro

Oficina Crea-SP Jovem

14h – 14h40 | Engenharia e mudanças climáticas

14h – 15h20 | Horta urbana

Sala FabLab

14h – 16h | Laboratório FEI

2º Hackathon

14h – 16h | Pitchs Hackathon