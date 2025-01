Mercado Argentino Registra Alta Significativa em Início de 2025

Na abertura do mercado em 2025, o índice Merval, que agrega as principais ações da bolsa argentina, apresentou um crescimento expressivo de 6,4% na quinta-feira, dia 2. Esse desempenho marca um retorno à tendência de alta observada nos meses anteriores.

Convertido para dólares, o índice superou a marca de US$ 2.295, refletindo um clima otimista entre os investidores. Este sentimento é corroborado pelo Banco Central da República Argentina (BCRA), que registrou um saldo positivo em suas reservas ao adquirir US$ 172 milhões, enquanto o risco país apresentou uma queda significativa, atingindo 610 pontos.

No ano anterior, a bolsa argentina já havia se destacado com um impressionante aumento de 172%, liderando os ganhos em uma comparação com 20 outras bolsas globais.

A movimentação do mercado é amplamente atribuída ao otimismo gerado pelas iniciativas do presidente Javier Milei, que busca controlar a inflação e reverter anos de déficits orçamentários persistentes.

De acordo com dados da agência Bloomberg, o índice S&P Merval foi o mais rentável em 2024 entre um total de 92 índices de ações primárias globalmente. Um investimento inicial de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 62 mil) nesse índice teria crescido para US$ 21.377 (cerca de R$ 133 mil), considerando as variações cambiais.

No cenário diário, os setores bancário e de energia se destacaram como os grandes beneficiados, com algumas ações alcançando até 9% de valorização. Os destaques incluem Supervielle (9,2%), BBVA (9,1%), TGS (8,8%), Banco Macro (8,1%), Edenor (7,1%), Pampa Energía (6,6%) e Metrogas (5,8%).

Entre os American Depositary Receipts (ADRs) que se destacaram estão BBVA com uma alta de 13,2%, seguido por Banco Macro com 12,5%, Edenor com 9,8%, TGS com 9,6%, Banco Supervielle com 9,5%, Grupo Financiero Galicia também com 9,5%, Telecom com 9% e Porto Central com 6,3%.

O risco país caiu em 20 pontos base e estabilizou-se em 610 pontos, atingindo o menor patamar desde o final de 2018. Este cenário foi acompanhado por uma leve recuperação nas obrigações soberanas. O BCRA continuou sua trajetória positiva ao adicionar US$ 172 milhões às suas reservas, que agora somam US$ 31,7 bilhões.