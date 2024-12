Durante visita oficial, Itália concede cidadania a Milei

O governo de ultradireita da primeira-ministra Giorgia Meloni concedeu neste sábado (14) a cidadania italiana ao presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, que está no país para uma visita oficial. Milei, que tem ascendência italiana, deve participar da reunião anual do partido de Meloni, o Irmãos da Itália (Fratelli d’Italia).

De acordo com Roma, Milei “cumpre os requisitos” para obter a cidadania do país -ele é neto de imigrantes italianos por parte de pai e italianos e croatas por parte de mãe. A decisão de conceder o passaporte italiano ao presidente argentino foi criticada pela oposição em meio a uma campanha para que o país facilite a cidadania para filhos de pais imigrantes.

“Trata-se de um insulto e um ato de discriminação intolerável contra tantos jovens que só obtém a cidadania depois de muitos anos”, disse o deputado de oposição Ricardo Magi. Na Itália, estrangeiros precisam morar dez anos no país para obter a cidadania, e filhos de pais estrangeiros nascidos na Itália só podem solicitá-la a partir dos 18 anos.

Milei, considerado um expoente da direita e admirado por líderes do campo ideológico pelo mundo, se reuniu várias vezes com Meloni ao longo de seu primeiro ano de mandato. Em novembro, deu de presente à primeira-ministra italiana uma estátua de si próprio com uma motoserra, símbolo da sua política de corte de gastos do governo.

A irmã de Milei, Karina, considerada braço direito do presidente, também recebeu a nacionalidade italiana, segundo a agência de notícias ANSA.