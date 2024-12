Mercadão sedia evento voltado ao empreendedorismo gastronômico com a chef Dona Jô

O Mercado SP recebe no Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão, um dos maiores e mais tradicionais centros gastronômicos de São Paulo, uma oficina especial da Gastromotiva, que visa promover o empreendedorismo no setor gastronômico e auxiliar a incrementar as vendas no final de ano. No dia 11 de dezembro, das 13h às 17h, a Chef Jocimara Ribeiro, a famosa Dona Jô, conduzirá a oficina Faça & Venda, com o objetivo de ensinar receitas de tortas natalinas, doces e salgadas, e compartilhar práticas para quem deseja transformar a gastronomia em uma oportunidade de negócio.

Com o crescimento do interesse por empreendimentos gastronômicos e a busca por oportunidades de negócios na área de alimentação, a oficina busca inspirar e capacitar os participantes, muitos deles empreendedores ou aspirantes, a abrir seu próprio negócio. A chef Dona Jô, que possui uma trajetória de sucesso e é referência no mercado de eventos e gastronomia, ensinará duas deliciosas receitas que fazem parte de suas especialidades: torta de brigadeiro de nozes com ganache de chocolate meio amargo e torta aberta de pernil com purê de batata.

“O Mercadão está cada vez mais conectado às ideias de empreendedorismo, olhando para o futuro e criando oportunidades para que novos negócios gastronômicos floresçam. Queremos inspirar e capacitar novos empreendedores, oferecendo as ferramentas e os ingredientes certos para que eles possam criar produtos de excelência. Estamos aqui para inspirar e capacitar aqueles que desejam transformar sua paixão pela gastronomia em um negócio de sucesso, especialmente neste período natalino, quando a demanda por produtos autênticos e especiais é ainda maior”, afirma Aldo Bonametti, CEO da Mercado SP, concessionária que administra o Mercadão e o Mercado Kinjo Yamato.

Os ingredientes utilizados nas receitas, como nozes e outros produtos típicos da época, podem ser facilmente encontrados no próprio Mercadão e no Kinjo, que também oferecem uma diversidade de ingredientes frescos e de qualidade, como frutas secas, queijos e embutidos, perfeitos para a temporada de ceias.

Serviço:

Oficina Faça & Venda – Tortas Natalinas

Data: 11 de dezembro de 2024

Horário: 13h às 17h

Local: Mercado Municipal Paulistano, Rua da Cantareira, 306, São Paulo – SP

Sobre a Chef Jocimara Ribeiro (Dona Jô)

Dona Jô é uma mulher negra, chef de cozinha e empreendedora. Com formação na Gastromotiva, Gastronomia Periférica e especialização na Le Cordon Bleu, escola francesa, ela é reconhecida por seu trabalho na promoção da culinária afetiva e de qualidade. Além de suas aulas presenciais e online, Dona Jô comanda o ateliê gastronômico que leva seu nome, atendendo tanto a eventos corporativos quanto sociais.

Sobre a Gastromotiva

Fundada em 2006, a Gastromotiva é uma ONG que utiliza a gastronomia como ferramenta de transformação social e desenvolvimento empreendedor. Com atuação em diversas regiões do Brasil e no México, a organização oferece cursos, capacitações e projetos que buscam combater a fome, promover o uso consciente de alimentos e criar oportunidades econômicas para comunidades em situação de vulnerabilidade.