Mercadão de São Paulo celebra Carnaval com a Unidos da Vila Maria

Pelo quarto ano consecutivo, o Mercadão de São Paulo se transforma em um palco de samba e alegria, com a presença da escola Unidos da Vila Maria. Nos dias 22 de fevereiro e 1º de março, das 13h às 14h, a agremiação irá percorrer os corredores do Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão, trazendo a tradição do Carnaval para o coração de São Paulo.

Desfile da Unidos da Vila Maria

A Unidos da Vila Maria, uma das maiores escolas de samba do Carnaval paulistano, irá desfilar com oito ritmistas, duas passistas e um casal de mestre-sala e porta-bandeira. “O Carnaval no Mercadão já se tornou uma tradição, e é um prazer receber mais uma vez a Unidos da Vila Maria para animar nossos visitantes. O Mercadão é um dos maiores símbolos da cidade e, como um espaço plural e aberto, não poderia deixar de celebrar a alegria do Carnaval, unindo música, cultura e gastronomia em um só lugar!”, afirma Aldo Bonametti, CEO da Mercado SP, concessionária que administra o Mercadão e o Mercado Kinjo Yamato.

A Unidos da Vila Maria tem o orgulho de, mais uma vez, celebrar o Carnaval no Mercadão, neste que é um dos maiores pontos turísticos da cidade. É com alegria que trazemos a energia do samba para esse espaço histórico, reforçando a tradição da nossa escola de samba e a importância dessa parceria, que encanta e emociona a todos os presentes., destaca Toninho, diretor da Unidos da Vila Maria.

Serviço:

Desfile da Escola de Samba Unidos da Vila Maria

Quando: 22 de fevereiro e 1º de março

Horário: das 13h às 14h

Local: Corredor central do Mercadão

Entrada gratuita

Endereço: Rua da Cantareira, 306, Centro Histórico

Funcionamento do Mercadão: de segunda a sábado, das 6h às 18h; aos domingos e feriados, das 6h às 16h.