Mentes Brilhantes abre inscrições para Robótica e Cultura Maker em Guarulhos

Moradores de Guarulhos interessados em desenvolver competências em tecnologia e inovação contarão com curso 100% gratuito a partir de 11/2. Iniciativa público-privada do Instituto Cenários Futuros/SP com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e Instituto Cenários Futuros levam para a região o projeto Mentes Brilhantes, que abre inscrições para aulas em robótica e cultura Maker. São 30 vagas no total para jovens de 15 a 24 anos residentes do bairro ou de suas proximidades. A iniciativa ainda conta com apoio de Ribeiro Caram e Prefeitura de Guarulhos.

“São meninos e meninas que vão aprender do zero a programação e que irão sair daqui como programadores. E qual a importância disso?! A nossa sociedade hoje, totalmente tecnológica e com todo mundo dependendo da tecnologia, precisa de inovações e de programadores que entendam os problemas enfrentados e que proponham soluções para a construção de uma sociedade melhor”, comenta Gabriel Ordi – professor do Mentes Brilhantes.

Com uma abordagem inovadora baseada na metodologia Explorum*, proporcionará aos participantes a oportunidade de desenvolverem projetos práticos, combinando robótica, design thinking e letramento digital. Essa experiência única visa estimular a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problemas, preparando esses jovens para os desafios do século XXI.

“Queremos que os jovens de Guarulhos e região sejam protagonistas da inovação em sua própria comunidade. Nosso curso oferece um ambiente de aprendizado dinâmico e inspirador, onde a criatividade e a tecnologia se encontram para transformar ideias em realidade, pertinho de onde eles moram“, destaca Thiago Catelani, Coordenador de Produção do projeto.

O Núcleo Mentes Brilhantes acredita que a educação tecnológica é a chave para a inclusão social e o desenvolvimento de carreiras promissoras. Ao dominar as ferramentas da robótica e da cultura Maker, os jovens abrem portas para um futuro repleto de possibilidades no mercado de trabalho. “Pensamos em um curso que fosse rápido e também instalado próximo às pessoas desta região para incentivar o fluxo de inscrições e manter esses jovens motivados a participarem de todas as aulas”, completa Catelani.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de janeiro pelo link, e o curso terá início no dia 11 de fevereiro de 2025. Com carga horária de 96 horas, as aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30.

Serviço

Mentes Brilhantes (Robótica e Cultura Maker)

Inscrições: até 29 de janeiro de 2025

Entrevista: 03 de fevereiro

Lista de seleção: 05 de fevereiro

Início das aulas: 11 de fevereiro de 2025

Horário das aulas: Terças e quintas, das 18h30 às 20h30

Vagas: 30 vagas

Local: Rua Comendador João Torquarto Lazarini, 804 – Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos – SP