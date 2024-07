Brasil sai vitorioso na maior olimpíada de Robótica do Mundo

Novamente o Brasil saiu vitorioso de mais uma olimpíada científica internacional. Desta vez, a conquista veio de alunos do Ensino Médio e do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo e do Colégio Objetivo Integrado, que lançaram mão de todo o conteúdo aprendido sobre Robótica, Inteligência Artificial, realidade aumentada, mecânica e arte para atuaram de forma brilhante na maior, mais exigente e mais importante olimpíada de Robótica do mundo: a RoboCup Junior.

A equipe Time 73 RoBits, composta pelos alunos David Icheng Wang Chou e Sophia Yara Yano, da 3ª e da 2ª série do Objetivo Integrado, respectivamente, e Marcos Menezes Nunes, da 3ª série do Objetivo Alphaville, conquistou o segundo lugar na modalidade Rescue Simulation, que é apresentada pelo computador aos jurados. Nela, um robô virtual percorre mapas de labirintos virtuais onde deve encontrar e resgatar vítimas de algum desastre, chegando a superar até 50 obstáculos. É desse modo que operam as simulações de aviões, navios e foguetes.

Já a equipe Molibdênio 42, formada pelos alunos Ian de Freitas Nagai, Giovanna Lacerda de Oliveira e Catarina Morais Rosseti, da 2ª série do Ensino Médio do Objetivo Integrado, e por Lucas Yudi Iwai e Caio Yoichi Iwai, da 1ª série do Objetivo Paz, conquistou o prêmio de Melhor Projeto de Integração das Diferentes Tecnologias, competindo pela modalidade OnStage, que acontece em um palco, com interação entre humanos e robôs.

Neste ano, sob a orientação do professor Rogerio Gouveia Jr., os alunos se inspiraram no tema Harry Potter. A apresentação no palco consistiu na atuação da professora Minerva (personagem interpretada pela aluna Catarina Rosseti), recebendo Lucas Potter (aluno Lucas Iwai) para seu primeiro dia em Hogwarts. Lucas passa pela seleção da casa à qual faria parte e conhece a escola representada em palco. “A escolha da casa, como nos livros e filmes, foi realizada pelo chapéu seletor, um animatrônico que conversa utilizando uma IA”, explica o também professor da Robótica do Colégio Objetivo, André Rossini Corte.

A equipe Aperture Robotics, composta pelos alunos do Objetivo Granja Viana, Lucas Suzena Luna e Leonardo Rosendo de Sena Blanco, respectivamente da 1ª e 2ª série do Ensino Médio, e Gabriel Ichiro Hamada, do 9º ano do Ensino Fundamental do Objetivo Cantareira, competiu, por sua vez, pela modalidade Soccer LightWeight.

Simpósio RoboCup

Além das premiações, dada a riqueza de detalhes de seus trabalhos, que ofereceram abordagens interessantes de criação de algoritmos, da exploração de labirintos e do reconhecimento de imagens, as equipes Time 73 RoBits e Molibdênio 42 foram selecionadas para apresentar seus projetos no Simpósio RoboCup, um espaço de discussão e contribuições científicas em todas as modalidades propostas pela olimpíada.

O Simpósio é realizado todos os anos com a competição mundial e os trabalhos apresentados são publicados pela Springer-Verlag’s Lecture Notes on Artificial Intelligence.