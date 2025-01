Mental Abstrato apresenta o álbum UZOMA no Sesc 24 de Maio  

O trio Mental Abstrato sobe ao palco do Sesc 24 de Maio no dia 17 de janeiro, às 20h, para apresentar o show do seu segundo álbum, UZOMA. Referência no estilo Jazz Rap no Brasil, o grupo é formado por Omig One, Calmão, e Guimas Santos, que desde 2005 conquistam reconhecimento internacional com suas criações que mesclam o jazz contemporâneo e o hip hop.

Gravado no Red Bull Music Studios São Paulo, UZOMA é uma trilha sonora urbana que traduz a música brasileira contemporânea, dos subúrbios de São Paulo para o mundo, com influências afro-jazzísticas marcantes.

Com uma trajetória consolidada, o Mental Abstrato já realizou shows em festivais pelo Brasil e exterior, dividindo palco com nomes como Elza Soares, João Donato, Azymuth, Robert Glasper, e Joey Bada$$.

Ouça:

Sobre o grupo

Precursores do Jazz Rap no Brasil, o Mental Abstrato é reconhecido por sua autenticidade e internacionalização, com discos lançados no Japão e nos Estados Unidos, além de parcerias com selos europeus. Em 2014, a música Baião entrou no top 10 da BBC Radio London, sendo destacada pelo renomado produtor musical Gilles Peterson.

Serviço: Mental Abstrato

Show do álbum Uzoma

Data: 17/1, sexta-feira, às 20h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: sescsp.org.br/24demaio ou através do aplicativo Credencial Sesc SP a partir do dia 7/12 e nas bilheterias das unidades Sesc SP a partir de 8/12 – R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$18 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min

Serviço de Van: Transporte gratuito até as estações de metrô República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Sesc 24 de Maio

Rua 24 de Maio, 109, Centro, São Paulo

350 metros do metrô República

Fone: (11) 3350-6300