Menopausa: saiba a importância de uma alimentação saudável nesta fase da vida

A menopausa é um período associado a múltiplas transformações físicas e mentais no organismo feminino. É neste momento que a menstruação é interrompida e os ovários passam por uma queda abrupta na produção dos hormônios – este fenômeno recebe o nome de falência ovariana. Normalmente, esta fase na vida da mulher ocorre entre os 45 e 55 anos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) até 2030 teremos 1 bilhão de pessoas com sintomas da menopausa. Atualmente, no Brasil, são cerca de 18 milhões de mulheres nessa condição.

A Dra. Andreia Galliego, nutricionista da Clínica Elsimar Coutinho SP, explica que é importante entender que a menopausa pode trazer muitos impactos e alterações no contexto da saúde feminina, como o aumento de peso, favorecendo a obesidade, doenças cardiovasculares, ressecamento vagina, oscilação dos sistema imune e insuficiência de vitaminas importantes para o organismo, tais como complexo B, ferro, cálcio, entre outras.

Mas, quais os benefícios de uma alimentação saudável durante a menopausa?

O período da menopausa é caracterizado por uma série de mudanças hormonais, fisiológicas e emocionais que podem impactar significativamente a qualidade de vida. Entre os sintomas mais comuns estão os fogachos (ondas de calor), sudorese noturna, alterações de humor, ganho de peso, perda de massa óssea e mudanças na pele e cabelo

Nesse contexto, uma alimentação saudável desempenha um papel crucial para minimizar os sintomas desta fase e promover a saúde integral da mulher. A dieta adequada pode ajudar a equilibrar os hormônios, manter o peso sob controle, fortalecer os ossos e melhorar o bem-estar emocional. “Manter uma dieta balanceada e monitorada por um nutricionista, que desenvolva estratégias nutricionais que visem contrabalancear os efeitos negativos do declínio hormonal faz toda a diferença, além de potencializar o tratamento de reposição hormonal”, a revela a Dra. Andreia.

A nutricionista chama a atenção sobre a importância de inserir os fitoestrógenos (compostos naturais encontrados em plantas que têm uma estrutura química semelhante ao estrogênio, o hormônio sexual feminino) ao contexto alimentar. “Eles se assemelham muito ao estrogênio humano quando ingeridos regularmente e podem ser fundamentais quando os níveis de hormônio começam a diminuir, além de essenciais para a saúde cardiovascular. Dentre os alimentos fontes de fitoestrógenos estão a linhaça, grão de bico, soja, sementes de gergelim, ameixa, amêndoas, entre outros”.

Na fase da menopausa é preferível a gordura insaturada ao invés de saturada. É importante diversificar as fontes de proteína animal e dar preferência a proteína magra, além de evitar ultraprocessados e frituras. É também neste período que os grãos integrais são indicados como importantes fontes de carboidratos nas principais refeições. Inserir fruta, vegetais e hortaliças na alimentação diária são indispensáveis.

“É importante que a alimentação esteja sempre alinhada com cada fase ao longo da vida da mulher: infância, adolescência, gestação e menopausa. Em cada uma dessas fases as necessidades mudam e alinhar o seu contexto alimentar só irá potencializar cada uma delas”, explica a Dra. Andreia.

A menopausa é uma fase repleta da dúvidas e desafios, mas com a adoção de hábitos alimentares saudáveis, é possível atravessar essa transição de forma equilibrada e com qualidade de vida. Para isso, é importante o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, incluindo médico e nutricionista para garantir uma abordagem personalizada. Priorizar uma alimentação saudável não só minimiza os sintomas da menopausa, mas também promove a saúde e o bem-estar a longo prazo.

Sobre Andreia Galliego. – CRN SP 373513. Nutricionista da Clínica Elsimar Coutinho SP. Especialista em Nutrição esportiva certificada pelo Cine/SCMS – American College Of Sports Medicine.