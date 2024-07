Menopausa provoca falta de memória?

A pesquisa ainda está ativa e pode ser encontrada no site da Issviva, marca do grupo Essity dedicada a desmitificar e quebrar os tabus que ainda envolvem a menopausa e apoiar a mulher nessa fase da vida, que vai da pré-menopausa (também chamada perimenopausa) até a interrupção total dos ciclos menstruais. Todo esse período, é conhecido por climatério e varia de mulher para mulher, mas é consenso que começa, geralmente, ao redor dos 45 anos, estendendo-se, em média, até 58 anos de idade.

Realizada na forma de quiz, a enquete teve início em 21 de março de 2023 e ouviu, até o momento, 99.902 mulheres brasileiras. A falta de memória foi apontada por 77% como um problema relacionado à menopausa. Outros sintomas de saúde mental e emocional assinalados foram confusão mental 25%, depressão 40%, ansiedade 83% e alterações de humor 87%. A opção “nenhuma das anteriores” foi apontada por 4%.

Estudos mostram que os problemas de memória aumentam no decorrer da idade e ficam mais latentes na fase da menopausa. Além disso, há fatores que intensificam os sintomas, como redução dos níveis de estrogênio, distúrbios do sono, fadiga, estresse agudo, ansiedade, mudança de humor, depressão crônica, quimioterapia, deficiência de vitamina B12, baixos níveis de hormônios que são produzidos pela glândula da tireoide, tabagismo, sedentarismo e suores noturno.



A falta de memória além de impactar na saúde física e mental ela também prejudica a vida profissional. Em pesquisas já realizadas pelo Grupo Essity, 62% das mulheres trabalharam em tempo integral, 18% delas trabalharam meio período, já 8% tiveram um período de licença devido à menopausa e 54% disseram ao empregador o motivo da licença. O sintoma da falta de memória também altera e intensificam outros fatores, por isso, devem ser considerados importantes para a hora que aquela mulher está no seu esgotamento e precisa se recolher para cuidar de si.

Pesquisa Issviva: ferramenta para conhecer a mulher na menopausa

A pesquisa é uma ferramenta de teste recorrente da Issviva para interagir com a mulher brasileira e entender as suas necessidades na menopausa. Com base nas respostas, a marca desenvolve soluções e serviços direcionados a esse grupo de mulheres. “Queremos apoiar a mulher nesta etapa, criando uma comunidade de sustentação para a troca de informações e experiências, além de desenvolver produtos específicos para cada sintoma. Queremos que ela não se sinta sozinha e entenda a menopausa como mais uma etapa da vida e não como um fim”, diz Cristina Arbeláez, Diretora de Marketing da Issviva.

Outros temas relacionados à menopausa investigados na pesquisa incluem a frequência de sintomas como cansaço, inchaço, calores/fogachos, suor noturno, dores musculares, falta de ar, dores de cabeça, rigidez articular, distúrbios do sono, ossos fracos, tontura, além de sintomas ligados ao bem-estar e ao prazer sexual (infecções urinárias, incontinência urinária, escapes de urina, baixa libido, secura vaginal, entre outros) e sintomas de autoimagem e beleza (problemas de pele, queda de cabelo, aumento de peso e outros).