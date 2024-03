Menopausa Precoce: mitos e verdades

Os sintomas da Menopausa precoce são semelhantes aos da menopausa convencional e podem incluir irregularidades menstruais, ondas de calor, secura vaginal, instabilidade de humor, insônia e baixa libido.

Dra. Beatriz Tupinambá, médica ginecologista especialista em menopausa e longevidade humana, e idealizadora do projeto ‘Ressignifique a Menopausa e Climatério’ aborda tudo sobre a temática em seu curso e redes sociais. Com mais de 400 mil seguidores no Instagram, Beatriz dá dicas diárias valiosas para mulheres minimizarem o sofrimento que essa fase pode trazer por falta de conhecimento.

”O conhecimento sobre seus corpos e sobre uma fase natural é fundamental para minimizar sofrimentos e desconfortos que refletem diretamente em relacionamentos, autoestima, vida profissional e social”, dispara a ginecologista.

Não há formas de reverter a menopausa precoce, mas tratamentos como a TRH (Terapia de Reposição Hormonal) reequilibram os níveis de hormônio e minimizam os sintomas (mas não recuperam a função dos ovários).

O fim menstruação e fertilidade acontecem normalmente por volta dos 45/50 anos, mas, pelo menos 1% da população feminina mundial são vítimas da menopausa precoce.Dra. Beatriz Tupinambá lista abaixo mitos e verdades que podem desencadear ou não esses sintomas prematuros:

Estilo de vida:

VERDADE! Sedentarismo, má alimentação, tabagismo e estresse são fatores que prejudicam a saúde e desequilibram o nosso organismo de forma geral. Os compostos químicos do cigarro, por exemplo, alteram a atividade do estrogênio e da progesterona, acelerando o progresso da menopausa.

Hábitos saudáveis ajudam a manter as funções funcionando dentro da normalidade.

Fatores hereditários:

VERDADE! O histórico familiar merece atenção. Se as mulheres próximas como mãe, irmãs e tias entraram cedo na menopausa, a chance de você também viver a menopausa precoce aumenta significantemente.

Uso de Anticoncepcionais:

MENTIRA! Não há estudos que indiquem que o uso recorrente de pílulas anticoncepcionais provoque nem o adiantamento e nem o retardo da menopausa.

Câncer e uso de medicamentos:

VERDADE! Alguns medicamentos usados na quimioterapia podem levar à menopausa precoce (em alguns casos, reversível). A radioterapia, se aplicada na região dos ovários, também pode induzir à menopausa.

Histerectomia:

VERDADE! Histerectomia é a cirurgia de retirada do útero e, normalmente, não impede o funcionamento dos ovários. Evidentemente, em casos de histerectomia seguida de ooforectomia – remoção dos ovários, a mulher enfrenta os sintomas da menopausa, uma vez que não terá mais a produção dos hormônios.

Vida Sexual:

MENTIRA! A frequência sexual não tem relação alguma com a menopausa. Ter uma vida sexual ativa e de qualidade é importante e faz parte da saúde da mulher, mas não significa que vai influenciar na produção de hormônios pelos ovários.

Exames e prevenção:

Pelo menos uma vez por ano, a mulher deve fazer um check-up geral com especialistas de sua confiança, além disso, o exame anti-mulleriano é capaz de analisar a reserva ovarina.