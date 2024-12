Menino autista de 8 anos é encontrado morto no Rio Acre

O desaparecimento de Matheus de Lima Nery, um menino de 8 anos, teve um desfecho trágico com a descoberta de seu corpo boiando nas margens do Rio Acre, na manhã do último sábado (28). O corpo foi encontrado no bairro Eldorado, em Brasiléia, no interior do estado do Acre.

Segundo os pais da criança, o pastor Rony Nery e a missionária Sirlene Nery, Matheus, que era autista, se retiraram de casa enquanto a família não estava atenta. Os moradores da região foram mobilizados para as buscas, e as campanhas nas redes sociais foram lançadas na esperança de encontrar o menino.

O corpo de Matheus foi encontrado pelos Bombeiros Militares, preso em galhos nas proximidades de sua residência. A descoberta chocou a comunidade e trouxe à tona a importância da vigilância constante com crianças, especialmente aquelas com necessidades especiais.

Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Brasiléia, onde serão realizados exames para esclarecer as causas da morte. A Polícia Civil de Brasiléia registrou o caso e iniciou as investigações. Esta tragédia levanta questões sobre segurança e cuidados com crianças autistas, podendo gerar discussões importantes sobre prevenção e proteção na comunidade.