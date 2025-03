Menina de 11 anos morre após queda do oitavo andar em SP

Na noite desta quarta-feira (5), uma tragédia marcou a região de Lajeado, na Zona Leste de São Paulo, onde uma menina de apenas 11 anos perdeu a vida após sofrer uma queda do oitavo andar de um edifício localizado na Rua Cruz do Espírito Santo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe de emergência foi acionada às 18h19 para atender ao chamado. A menina foi prontamente resgatada e levada à Unidade de Pronto Atendimento Júlio Tupy. Infelizmente, apesar dos esforços médicos, a criança não sobreviveu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda não há esclarecimentos sobre as circunstâncias que levaram à queda, e as autoridades competentes do 50º Distrito Policial estão conduzindo a investigação para apurar os detalhes do incidente.