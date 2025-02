Melo e Matos viajam para a Argentina e jogam o ATP 250 de Buenos Aires

Marcelo Melo e Rafael Matos viajaram na noite de sexta-feira (7) para a Argentina, onde jogam o ATP 250 de Buenos Aires. O torneio começa nesta segunda-feira (10), dando início à gira sul-americana da dupla, no saibro, que terá, também, o Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, a partir do dia 17 deste mês.

Nesta sexta-feira, o mineiro e o gaúcho pararam nas quartas de final no ATP 500 de Dallas, nos Estados Unidos, disputado em quadra dura e coberta. Os norte-americanos Christian Harrison e Evan King marcaram 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h04min.

“Achei que começamos o jogo muito bem, ambas as duplas num ritmo muito acelerado, até o 5/4. E eles acabaram quebrando o saque no 40/40, fazendo 6/4. Aí aproveitaram o momento, deslancharam e jogaram muito bem. Ainda tentamos recuperar, entrar no jogo de novo, mas não deu. Eles vinham com confiança, da primeira rodada, ganharam dos cabeças 2”, explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

“Eu acho que jogamos bem. Agora, já viajamos para Buenos Aires para jogar no saibro e tentar aproveitar o máximo possível esses torneios na América do Sul”, completou.

O jogo – No primeiro set, as duplas mantiveram os seus serviços até o décimo game, quando os norte-americanos conseguiram a quebra para vencer por 6/4 e sair na frente no jogo. No segundo set, os adversários quebraram no quarto game, abrindo em seguida 4/1. E, com essa vantagem, fecharam depois em 6/3 para seguir em Dallas.

É a 19ª temporada de Melo no circuito, a segunda ao lado de Matos. O mineiro e o gaúcho iniciaram a parceria em maio de 2024 e foram campeões no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, e vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA).

Melo tem 642 vitórias na carreira – no ano passado foram 28 e soma duas em 2025. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), aparece como 39 do mundo, com 2.295 pontos. Matos é o 38, com 2.302 pontos.

Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking – Marcelo Melo, 41 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 38 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 16 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.

Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 – antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.

É recordista em participações em Grand Slam, com 69 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.

O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).

Temporada 2024

Campeão

ATP 250 de Stuttgart – Alemanha



Vice-campeão

Masters 1000 de Monte Carlo – Mônaco

ATP 500 de Washington – Estados Unidos