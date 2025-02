Melo e Matos estreiam com vitória e estão nas quartas de final no ATP 500 de Dallas

Em jogo muito equilibrado, com dois tie-breaks, Marcelo Melo e Rafael Matos estrearam com vitória no ATP 500 de Dallas, nos Estados Unidos, avançando para as quartas de final. Na noite desta quarta-feira (5), o mineiro e o gaúcho derrotaram o italiano Matteo Arnaldi e o norte-americano Brandon Nakashima por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-4) e 7/6 (7-2), em 1h41min.

Os próximos adversários, nesta sexta-feira (7), valendo vaga na semifinal em Dallas, serão os norte-americanos Christian Harrison e Evan King, vindos do qualifying, que venceram os cabeças de chave 2, os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski.

“Fizemos um belo jogo, por todas as circunstâncias, de ter chegado há dois dias da França, com jet lag. Logicamente, o corpo não está adaptado ainda. Acordamos cinco da manhã hoje (quarta), outro dia acordamos três e meia da manhã. Então, acho que fizemos uma partida excepcional, na qual o mais importante foi a motivação de estar podendo jogar um torneio como este, jogando bem, o diferencial para a gente avançar”, explicou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

“Estamos muito felizes, o jogo era muito duro. Dois jogadores que jogam muito bem simples e estavam querendo bastante jogar dupla. Foi uma boa vitória. Agora, só jogamos na sexta-feira. É aproveitar esse tempo para adaptar o fuso horário, treinar um pouco, algumas coisas que poderiam ter sido melhores”, completou.

O jogo – Um primeiro set com chances de quebras para as duas duplas. Mas, sem breaks, a decisão foi para o tie-break. Os adversários saíram na frente, 4-1. Melo e Matos buscaram o empate e viraram, vencendo por 7/6 (7-4). No segundo set, o mineiro e o gaúcho quebraram no segundo game, abrindo em seguida 3/0. E, no oitavo game, tiveram um match-point, mas Arnaldi e Nakashima salvaram e quebraram no game seguinte, deixando depois tudo igual em 5/5. Sem novas quebras, o empate em 6/6 e mais um tie-break no jogo. Aí, Melo e Matos dominaram e fecharam em 7/6 (7-2).

É a 19ª temporada de Melo no circuito, a segunda ao lado de Matos. O mineiro e o gaúcho iniciaram a parceria em maio de 2024 e foram campeões no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, e vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA). No final de semana, defenderam o Brasil na Copa Davis em Orléans, na França.



Melo tem 642 vitórias na carreira – no ano passado foram 28 e soma duas em 2025. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), aparece como 39 do mundo, com 2.295 pontos. Matos é o 38, com 2.302 pontos.



Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking – Marcelo Melo, 41 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 38 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 16 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.



Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 – antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.



É recordista em participações em Grand Slam, com 69 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.



O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).



