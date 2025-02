Melo e Matos são derrotados na final do ATP 250 de Buenos Aires

Na tarde deste domingo, Marcelo Melo e Rafael Matos foram derrotados na final do ATP 250 de Buenos Aires, onde enfrentaram a dupla composta pelo argentino Guido Andreozzi e o francês Theo Arribage. A disputa ocorreu em um emocionante super tie-break, resultando em 7/5, 4/6 e 10/7 para os adversários.

Este evento, realizado em solo argentino, marcou mais uma final significativa na carreira de Melo, que alcançou sua 76ª decisão em torneios da ATP e acumula um total de 38 títulos. Matos, por sua vez, tem um histórico de nove conquistas em 16 finais, além de ter celebrado a vitória na categoria de duplas mistas do Australian Open em 2023, ao lado da compatriota Luisa Stefani.

Após o desfecho do torneio argentino, os brasileiros já se preparam para o Rio Open. Na primeira rodada do ATP 500, eles enfrentarão a dupla cabeça de chave número quatro, formada pelos americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram. Vale ressaltar que Matos defende o título conquistado no ano passado ao lado do colombiano Nicolás Barrientos.

A partida começou com Andreozzi e Arribage demonstrando maior controle, conseguindo uma quebra no sexto game e liderando o placar em 4/2. No entanto, Melo e Matos reagiram e conseguiram devolver a quebra no nono game, salvando um quádruplo set point durante o saque dos adversários. O primeiro set culminou com nova pressão dos argentinos e franceses, que fecharam a parcial em 7/5 após aproveitar uma segunda chance de quebra.

No segundo set, a dinâmica mudou. Os brasileiros iniciaram com uma quebra precoce no terceiro game e ampliaram a vantagem com mais uma quebra no sétimo game, colocando-se à frente por 5/2. Apesar da reação de Andreozzi e Arribage, que conseguiram devolver uma quebra quando Melo e Matos estavam sacando para o set, os brasileiros finalmente selaram a parcial em 6/4 após salvar três set points.

O super tie-break foi marcado por alternâncias emocionantes. Inicialmente, Melo e Matos abriram vantagem com um mini break (3/0), mas os adversários conseguiram reverter a situação e assumiram a liderança por 8/6. Mantendo a pressão, Andreozzi e Arribage fecharam o jogo na primeira oportunidade que tiveram: 10/7.