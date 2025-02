Melo e Matos disputam a final do ATP 250 de Buenos Aires neste domingo (16)

A dupla brasileira formada por Marcelo Melo e Rafael Matos garantiu sua vaga na final do torneio de duplas do ATP 250 de Buenos Aires, Argentina, sem precisar entrar em quadra neste sábado (15). A classificação ocorreu devido à desistência de seus adversários, que optaram por não disputar a semifinal.

Os tenistas brasileiros, que ocupam a terceira posição no ranking das duplas do torneio, aguardam agora a final marcada para este domingo, às 13h30. A desistência veio dos argentinos Tomas Etcheverry e Francisco Cerúndolo, que decidiram priorizar a competição de simples, levando à anulação da partida programada contra Melo e Matos.

Para chegar à final, a dupla brasileira teve um desempenho notável nas etapas anteriores. Na fase anterior, eles venceram os argentinos Gonzalo Villanueva e Lautaro Midon em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2. Nas quartas de final, superaram o português Francisco Cabral e o holandês Jean-Julien Rojer em uma partida acirrada que terminou em 2 sets a 1, com os parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 10/8, totalizando 1h52min de jogo.

Ainda sem conhecerem seus oponentes na final, Melo e Matos aguardam o resultado do confronto entre o argentino Guido Andreozzi e o francês Theo Arribage contra a dupla composta pelo alemão Constantin Frantzen e o austríaco Alexander Erler.

Após a participação no ATP 250 de Buenos Aires, os brasileiros se preparam para o Rio Open, que ocorrerá entre os dias 17 e 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro. Vale destacar que Rafael Matos defende o título conquistado na edição anterior da competição carioca. Em 2024, ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, ele fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer o torneio ATP 500 do Rio de Janeiro.