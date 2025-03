Melissa e Milena lançam “Prioridade”, primeira faixa do DVD “Transição”

A dupla Melissa e Milena inicia uma nova fase musical com o lançamento de “Prioridade“, a primeira faixa do DVD “Transição”. Gravado em janeiro, na cidade de Cajamar, o projeto marca um momento de amadurecimento artístico e autenticidade da dupla. O single estará disponível em todas as plataformas digitais a partir da meia-noite do dia 28, e o clipe será lançado às 11h do mesmo dia.

A gravação do DVD contou com a presença de convidados especiais como Loubet, Paula Mattos, Cristinas e Lucas Torneze, reforçando a grandiosidade do projeto. “Prioridade” traz uma letra intensa e reflexiva sobre a falta de reciprocidade em um relacionamento. Com versos marcantes como “Fui prioridade pra sua falta de reciprocidade / Nas suas mentiras enxerguei verdades”, Melissa e Milena entregam emoção e profundidade em uma interpretação envolvente.

“O lançamento dessa música vai ser muito especial! Ela é linda, e nós a escolhemos com muito carinho. Gostamos muito e acreditamos que a letra vai tocar o coração das pessoas. Tenho certeza de que será um sucesso e que o público vai gostar bastante. Sem dúvidas, é uma das minhas favoritas do DVD”, conta Melissa.

“Bom, eu acredito que essa música vai estourar, porque muitas pessoas se identificaram com a letra, em especial, né? Como a Mel disse, ela tem tudo para bombar. Além disso, é a favorita de muita gente! Várias pessoas já nos procuraram dizendo: ‘Mel, Mi, essa é a minha preferida, lancem logo!’. Enfim, a música está realmente linda, e tenho certeza de que será um grande sucesso“, finaliza Milena.

“Transição” promete consolidar a identidade da dupla, unindo sonoridade moderna e letras que tocam o coração do público. “Prioridade” é apenas o primeiro passo dessa nova jornada musical.

SOBRE MELISSA E MILENA

Naturais de Jundiaí – SP, Melissa e Milena, conhecidas como “Meninas do Mato“, encantam o público com sua paixão pelo sertanejo, talento e carisma. Com uma forte presença nas redes sociais e plataformas digitais, a dupla conta com mais de 150 mil seguidores no Instagram, mais de 2 milhões de visualizações no TikTok e no YouTube.

Após os sucessos “Vibe Sertaneja”, em parceria com Gabi Saiury, “Abençoe o Meu Chapéu” e “Surra de Saudade”, Melissa e Milena gravam o projeto “Transição”. Com dez faixas que serão lançadas ao longo do ano e participações de peso, como Loubet, Paula Mattos, Cristinas e Lucas Torneze, a dupla segue conquistando o público com sua autenticidade e energia contagiante.