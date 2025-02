Melissa e Milena gravam Transição com participações especiais e muita emoção

No último dia 28, a dupla Melissa e Milena deu um importante passo em sua carreira ao gravar o projeto “Transição“, marcando uma nova fase musical repleta de emoção e autenticidade. A gravação contou com a presença de convidados especiais como Loubet, Paula Mattos, Cristinas e Lucas Torneze.

A noite foi comandada pelo apresentador Everton Neguinho e se destacou não apenas pela música, mas também pelo figurino impecável das irmãs, assinado pela renomada stylist Roze Motta. Conhecida por vestir grandes nomes do sertanejo como Maiara e Maraisa, Guilherme e Benuto, Fernando e Sorocaba, Israel e Rodolffo e Fiorella, Roze trouxe um toque de sofisticação e identidade para a dupla.

Um dos momentos mais emocionantes da gravação foi a performance da canção “Pé de Maçã”, uma homenagem especial das irmãs aos pais, que sempre estiveram ao lado delas, apoiando sua jornada musical. A emoção tomou conta quando as duas não contiveram as lágrimas e seus pais subiram ao palco, tornando o momento ainda mais inesquecível.

“Nossa, foi uma experiência única! Posso dizer que foi um dos melhores dias da minha vida. A galera estava super envolvida, tudo foi tão lindo e muito melhor do que imaginávamos. Foi um sonho realizado, e estou muito feliz com todo o projeto. Foi lindo demais!“, emociona-se Melissa.

“Nossa, foi muito legal! Cumpriu e ultrapassou todas as minhas expectativas. Antes de entrarmos, eu já estava chorando, e depois que pisamos no palco, fiquei perplexa com o quão bonito tudo ficou. Todo mundo animado, cantando as músicas… Fiquei muito, muito feliz! Esse é um passo gigantesco na nossa carreira, porque, quando olhamos para trás e vemos tudo o que passamos ao longo desses sete anos, percebemos o quanto essa conquista é especial“, comemora Milena.

O repertório do projeto “Transição” traz uma seleção de músicas que prometem conquistar o coração do público. Conheça o as músicas:

Não se engane com a beleza

Tela fria

Prioridade

Beija Besta (feat. Paula Mattos)

Pior tipo de ex

Estranhos na rua (feat. Cristinas)

Ainda lembra

Saudade daquele cantinho (feat. Loubet)

Pé de Maçã (feat. Lucas Torneze)

Coisas esotéricas / Não vou mais chorar

Com essa nova fase, Melissa e Milena mostram que estão prontas para emocionar e consolidar ainda mais seus nomes na música sertaneja. “Transição” é apenas o começo de uma jornada que promete surpreender e conquistar fãs por todo o Brasil. O primeiro lançamento do projeto está previsto para depois do Carnaval, aumentando ainda mais a expectativa do público.

SOBRE MELISSA E MILENA

Naturais de Jundiaí – SP, Melissa e Milena, conhecidas como “Meninas do Mato“, encantam o público com sua paixão pelo sertanejo, talento e carisma. Com uma forte presença nas redes sociais e plataformas digitais, a dupla conta com mais de 150 mil seguidores no Instagram, mais de 2 milhões de visualizações no TikTok e no YouTube.

Após os sucessos “Vibe Sertaneja”, em parceria com Gabi Saiury, “Abençoe o Meu Chapéu” e “Surra de Saudade”, Melissa e Milena gravam o projeto “Transição”. Com dez faixas que serão lançadas ao longo do ano e participações de peso, como Loubet, Paula Mattos, Cristinas e Lucas Torneze, a dupla segue conquistando o público com sua autenticidade e energia contagiante.