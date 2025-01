Melissa e Milena anunciam participação especial de Loubet em primeiro DVD

A dupla sertaneja Melissa e Milena revelou um grande nome para o seu primeiro DVD, intitulado “Transição“: o cantor Loubet. A gravação, que acontece em janeiro em Cajamar, promete marcar um momento especial na carreira das artistas, destacando o revezamento entre a primeira e a segunda voz ao longo das faixas, uma inovação no gênero.

Fãs declaradas de Loubet, Melissa e Milena realizaram um sonho ao convidar o cantor, que aceitou participar do projeto.

“Ficamos muito felizes com a participação do Loubet, porque é uma pessoa que admiramos e gostamos muito. Achamos que ele é um super cantor e o acompanhamos há muito tempo. Para nós, é um sonho realizado, é algo muito especial. Estamos extremamente felizes com a participação dele“, comenta Melissa.

“Quando encontrei o Loubet pela primeira vez, surtei, porque já o acompanhava há muito tempo e nunca imaginei que um feat aconteceria tão rápido. Não acreditei quando ele aceitou! Tenho certeza de que essa música será um estouro“, comemora Milena.

Loubet, natural de Bela Vista/MS, é conhecido por sua voz marcante e pelo título de precursor do agronejo. Com mais de uma década de carreira, ele coleciona sucessos e conquistas que o tornaram um dos grandes nomes do sertanejo. Em 2022, comemorou 10 anos de estrada, consolidando sua trajetória com muita luta e dedicação.

Com a promessa de emocionar o público e inovar, o DVD “Transição” marca o início de um novo capítulo para Melissa e Milena e reforça a força do sertanejo em unir talentos e histórias apaixonantes.