Melissa e Milena anunciam Paula Mattos como primeira participação especial de DVD

A dupla sertaneja Melissa e Milena acaba de revelar a primeira participação especial do aguardado DVD Transição: a cantora e compositora Paula Mattos. Natural de Campo Grande (MS), Paula traz ao projeto sua trajetória marcante no universo sertanejo, com mais de 1.500 músicas gravadas por grandes artistas como Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Luan Santana.

O DVD será gravado em Cajamar, em 28 de janeiro, e promete uma abordagem inovadora com o revezamento entre primeira e segunda voz pelas irmãs. Este projeto marca uma nova fase na carreira de Melissa e Milena, destacando a versatilidade da dupla em um cenário repleto de influências e referências emocionantes.

“A participação da Paula é super importante para nós no DVD. Ela é uma das grandes artistas que temos no Brasil, e estamos muito felizes por ela ter aceitado o convite. Ainda mais porque a música que escolhemos juntas é maravilhosa. Apostamos muito nela e achamos que tem tudo a ver com a Paula. Vai ser perfeito”, diz Melissa.

“A expectativa para a participação da Paula está altíssima. Quando ela aceitou, ficamos sem acreditar, pois já a acompanhamos há bastante tempo. Ela foi super simpática conosco, um amor, e tenho certeza de que essa música vai bombar”, completa Milena.

“Quero dizer que estou muito feliz em poder participar do DVD da Melissa e Milena, essa dupla que é muito talentosa, essas meninas que são incríveis. Essa nova geração está vindo com tudo, e me sinto muito honrada em fazer parte disso e poder apoiar. Faço isso de coração, porque sei o quanto é importante para o nosso mercado. Por mais mulheres vindo aí, trazendo essa representatividade! Tenho certeza de que será um grande sucesso“, celebra Paula.

SOBRE MELISSA E MILENA

Naturais de Jundiaí – SP, Melissa e Milena, conhecidas como “Meninas do Mato“, encantam o público com sua paixão pelo sertanejo, talento e carisma. Com uma forte presença nas redes sociais e plataformas digitais, a dupla conta com mais de 140 mil seguidores no Instagram, mais de 2 milhões de visualizações no TikTok e no YouTube.

Entre os sucessos que destacam o trabalho das irmãs estão “Vibe Sertaneja“, em parceria com Gabi Saiury, “Abençoe o Meu Chapéu“, e “Respeita As Agro“, que já superou 1 milhão de visualizações no YouTube. Com uma carreira promissora, Melissa e Milena continuam a conquistar o público com sua autenticidade e energia contagiante.