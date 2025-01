Mel Maia e João Maria Pereira terminam relacionamento de forma amigável

Recentemente, a atriz Mel Maia anunciou que sua relação com o surfista João Maria Pereira chegou ao fim, destacando que o término ocorreu de forma amigável. Em uma declaração, ela enfatizou que a decisão foi tomada para preservar a amizade entre os dois, pois já não compartilhavam muitos momentos públicos juntos.

“Nós decidimos encerrar o relacionamento antes mesmo da mudança dele para o Brasil. Na verdade, estávamos mais na fase de amizade do que como um casal”, explicou Mel. A artista também mencionou que ambos se amam muito e compreenderam que uma relação de amizade seria mais benéfica para ambos. “Terminamos superbem e seguimos amigos”, completou.

Quem é João Maria Pereira? Natural de Viana do Castelo, uma cidade litorânea situada no norte de Portugal, o jovem surfista tem apenas 19 anos e começou a praticar o esporte aos 9 anos. Em uma entrevista anterior ao site “Surfe Total”, João compartilhou sobre suas raízes no surf, revelando que seu pai possui uma escola da modalidade, o que facilitou sua conexão com o mar desde cedo.

João também citou seus ídolos no esporte, destacando brasileiros como Gabriel Medina e Ítalo Ferreira como suas principais inspirações. Recentemente, ele conquistou o título sub-18 em Aveiro, Portugal, além de ter surfado nas ondas da Indonésia. Seu talento o posiciona como uma das promessas do surf em seu país natal.

No mundo digital, João Maria Pereira mantém uma presença nas redes sociais, onde conta com mais de 39 mil seguidores em seu Instagram, embora tenha apenas 14 publicações em seu feed. No TikTok, ele compartilha registros de suas experiências no mar, revelando sua paixão pela atividade.