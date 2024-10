‘Megalópolis’, de Coppola, encerra 48ª Mostra de Cinema em São Paulo

Depois de 15 dias preenchidos com mais de 1.500 sessões, a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo deste ano chega ao fim. O último filme exibido será o novo longa de Francis Ford Coppola, “Megalópolis”, cuja apresentação acontece na próxima quarta (30), na Cinemateca Brasileira.

A sessão acontece na cerimônia de encerramento do evento, que começa às 19h30 e será apresentada pela diretora do festival, Renata de Almeida, e por Serginho Groisman. Coppola também estará presente na exibição de seu filme, que estreia no circuito comercial na próxima quinta (31).

Apenas quem possui a permanente integral, uma das categorias de entrada no evento, conseguirá participar da sessão. Os portadores deste tíquete devem se dirigir até a Central da Mostra ainda nesta terça (29) para retirar seu ingresso do encerramento do evento. A central está localizada no Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073) e fará a troca das entradas entre as 14h e as 21h.

Se houver sobra desses tíquetes, o evento oferecerá a possibilidade de troca pela entrada no encerramento àqueles que possuem a permanente especial ou os pacotes de ingressos (desde que ainda haja entradas disponíveis para uso). Caso isso aconteça, as informações serão divulgadas no instagram da Mostra (@mostrasp).

Em “Megalópolis”, a cidade de Nova York está destruída após um desastre. Nesse momento, o ambicioso arquiteto vivido por Adam Driver projeta um plano de reconstrução que precisa do apoio de pessoas influentes da cidade.

Além do ator de Ferrari, o longa conta com outros nomes conhecidos, como os atores Dustin Hoffman (“Rain Man”), Giancarlo Esposito (“Breaking Bad”), Nathalie Emmanuel (“Game of Thrones”), Aubrey Plaza (“The White Lotus”), Shia LaBeouf (“Transformers”) e Jon Voight (”Amargo Regresso”).

O longa é um projeto dos sonhos de Coppola, que se consolidou como um dos maiores cineastas em atividade. No total, foram gastos US$ 140 milhões em investimentos do próprio diretor.

Assista ao trailer:

A convite da produtora O2 Filmes e da distribuidora O2 Play, Coppola está no Brasil até 31 de outubro para divulgar o novo projeto.

MEGALÓPOLIS.

EUA, 2024. Dir.: Francis Ford Coppola.

Com: Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf e Jon Voight.

138 min. Classificação indicativa não informada

ENCERRAMENTO MOSTRA DE CINEMA EM SP

Quando: Dia 30, às 19h30

Onde: Cinemateca Brasileira – lg. Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, região sul