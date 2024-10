Francis Coppola no Brasil: Confira os destaques da conversa com o premiado diretor

Francis Ford Coppola, visionário diretor e roteirista de filmes como O Poderoso Chefão e Apocalypse Now, vencedor do Oscar®, participou de uma conversa sobre cinema, mediada pela jornalista Isabela Boscov, em que contou sobre sua história pessoal, carreira e jornada no desenvolvimento do filme Megalópolis que estreia nos cinemas brasileiros nesta semana. O evento aconteceu no B32 com a participação de estudantes, jornalistas, influenciadores e profissionais do mercado.

O cineasta contou que a sua trajetória começou quando tinha 9 anos ao escrever peças de teatro e a assistir a filmes que serviram de inspiração para sua carreira após contrair poliomielite e ficar paralisado por quase um ano. “Eu descobri a disciplina de me dedicar às coisas e, através dessa experiência, encontrei forças para enfrentar os desafios”, comentou Coppola.

O diretor também comentou sobre o pioneirismo no uso de tecnologias digitais e som surround no cinema, com a fundação do Zoetrope Studios nos anos 80. “Eu queria que o cinema fosse mais do que apenas filmes. Queria criar uma experiência”, explicou.

O evento foi promovido pela O2 Play, distribuidora do filme no país, em parceria com a O2 Filmes, patrocínio C6 Bank, JHSF e apoio da Spcine, Ingresso.com e B32.

Megalópolis teve sua estreia mundial no Festival de Cannes deste ano, concorrendo à Palma de Ouro, e será lançado exclusivamente nos cinemas brasileiros no dia 31 de outubro, com distribuição pela O2 Play. A história gira em torno desse conflito entre Cesar, o arquiteto visionário que sonha com um futuro utópico, e Franklin Cicero (Giancarlo Esposito), o ambicioso prefeito de Nova Roma. Além de Driver e Esposito, completam o elenco Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Jon Voight, Grace VanderWaal, Jason Schwartzman e Dustin Hoffman.

Megalópolis – 31 de outubro nos cinemas

Sinopse: A cidade de Nova Roma é o cenário da grande contenda entre Cesar Catilina, artista idealista, e seu rival, Franklin Cicero, prefeito ganancioso. No meio deles está Julia Cicero, que deve escolher entre a lealdade ao pai e o amor por Cesar, enquanto se define sobre que futuro considera melhor para a humanidade.

