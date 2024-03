MegaFeirão Serasa e Desenrola: mais de 23 mil atendimentos em um só dia

Quem ainda quiser negociar dívidas por meio do MegaFeirão Serasa e Desenrola tem até o próximo dia 28 para se dirigir a uma das mais de 6 mil agências dos Correios espalhadas por todos os municípios do País. Somente ontem (21), quando foi promovida operação especial de negociação de dívidas – Dia D -, mais de 23 mil cidadãos foram atendidos nas unidades da estatal. O balanço atual do mutirão, que teve início no dia 4 de março em São Paulo, já registra 92 mil atendimentos. A ação é resultado de uma parceria entre os Correios e a Serasa, com apoio institucional do Ministério da Fazenda.

São mais de 700 empresas parceiras, entre bancos, financeiras, comércio varejistas, operadoras de telefonia e securitizadoras dispostas a oferecer facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano. Concessionárias de água e energia também fazem parte do mutirão para facilitar a quitação de contas básicas. Ao todo, mais de 550 milhões de ofertas estão disponíveis no MegaFeirão, além dos descontos de até 96% do Programa Desenrola.

“Ouvi pelo rádio e, como lembrei que tinha um boleto pendente, vim ver. É perto do meu trabalho e ficou super na mão”, disse a profissional de Marketing Cynthia Crystine Bondan, que esteve na agência central de Curitiba, no início da tarde dessa quinta-feira (21). Ela relatou que o atendimento foi rápido, sem fila. “Considerando que é uma coisa que a gente fica postergando, foi de grande ajuda. Agora eu posso me organizar pra limpar meu nome”, destacou.

“Os números impressionantes do Dia D só comprovam o sucesso do MegaFeirão e a importância de se oferecer alternativas de negociação em locais de fácil acesso, como as agências dos Correios”, destacou o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos. Segundo o dirigente, com a renegociação de dívidas, “contribuímos para a redução da inadimplência e, consequentemente, para o crescimento da economia do País”.

Os atendimentos presenciais nas agências dos Correios durante o MegaFeirão são gratuitos e os endereços e horários de funcionamento das unidades podem ser consultados no app e site dos Correios: clique aqui.

Além do MegaFeirão, os Correios mantêm parceria contínua com a Serasa por meio do serviço Limpa Nome, disponível na rede de agências desde 2020.

Negocie pelos canais digitais da Serasa

Para aproveitar as ofertas até o final de março, consumidores de todo o país também podem consultar os canais oficiais da empresa e negociar com descontos do MegaFeirão Serasa e Desenrola de forma online:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp 11 99575–2096