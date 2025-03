Mega-Sena: Sorteio de R$ 6,2 milhões acontece nesta quinta (20)

O concurso 2.842 da Mega-Sena está programado para ser realizado hoje, às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo.

Os apostadores poderão acompanhar o sorteio ao vivo por meio do canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e na página do Facebook das Loterias Caixa. O prêmio principal está estimado em impressionantes R$ 6,2 milhões.

As apostas para este concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas autorizadas em todo o Brasil, além de ser possível realizar as apostas pela internet.

As apostas para a Dupla de Páscoa já estão disponíveis.

Para aqueles que desejam participar do sorteio, o valor mínimo da aposta simples, que consiste em selecionar seis números, é de R$ 5.