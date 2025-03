Dupla de Páscoa inicia vendas nesta segunda-feira (17)

A Dupla de Páscoa, primeiro concurso especial das Loterias CAIXA de 2025, inicia período de apostas nesta segunda-feira (17). O prêmio do concurso nº 2797, estimado em R$ 30 milhões, será sorteado no dia 19 de abril, sábado que antecede o Domingo de Páscoa. As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e app Loterias CAXA.

Como nos demais concursos especiais das Loterias CAIXA, a Dupla de Páscoa não acumula. No primeiro Sorteio, se não houver ganhadores na faixa principal (6 acertos), o prêmio será dividido entre os acertadores da quina (5 acertos) e, assim, sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

Vale lembrar que o prêmio principal do concurso especial ocorre somente no primeiro sorteio da Dupla de Páscoa.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 30 milhões e aplique na Poupança da CAIXA, receberá um rendimento de aproximadamente R$ 162 mil no primeiro mês.

Esta é a nona edição do concurso especial da Dupla Sena. O maior prêmio da modalidade foi o da Dupla de Páscoa de 2024, quando duas apostas dividiram o total de R$ 37,5 milhões.

Dupla Sena:

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, o apostador participa de dois sorteios por concurso e ganha acertando três, quatro, cinco ou seis números no primeiro ou segundo sorteio.

Para jogar é simples, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante.

É possível também apostar com a Surpresinha, opção em que o sistema escolhe os números para o apostador.

Como apostar:

No portal Loterias CAIXA ou no App Loterias CAIXA, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar seu cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez.

Os jogos também podem ser feitos nas unidades lotéricas de todo o país e a aposta simples custa R$ 2,50.

Bolão CAIXA:

Para fazer um bolão da Dupla Sena o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas onde pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no portal Loterias CAIXA ou pelo App Loterias CAIXA com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

O bolão das Loterias CAIXA, adquirido nas unidades lotéricas, é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Dupla Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50. É possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.