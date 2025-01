Mega-Sena: Prêmio Principal Acumulado e Próximo Sorteio Pode Oferecer R$ 11,5 Milhões

A Caixa Econômica Federal realizou na noite de terça-feira (7) o sorteio do concurso 2812 da Mega-Sena, que apresentava um prêmio estimado em R$ 7.259.283,46. Entretanto, nenhuma aposta conseguiu acertar os seis números sorteados, resultando em um prêmio acumulado para o próximo concurso, programado para quinta-feira (9), que poderá atingir a cifra de R$ 11,5 milhões.

Os números sorteados durante o evento, realizado no Espaço da Sorte em São Paulo, foram: 15 – 18 – 27 – 31 – 39 – 42.

De acordo com as informações divulgadas pela Caixa, um total de 30 apostas conseguiu marcar cinco números, cada uma delas levando para casa a quantia de R$ 62.783,24. Além disso, 2.573 apostas acertaram quatro dos números sorteados e receberão R$ 1.045,74 cada.

O valor mínimo para uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 5, podendo ser realizada até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em lotéricas ou através da plataforma online da Caixa, disponível pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial.

A probabilidade de um apostador conseguir acertar os seis números em uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões. No entanto, ao optar por uma aposta com sete números, que custa R$ 35, a chance de vitória aumenta para uma em 7,1 milhões.

Como Participar

Pelo Site

Para apostar online, acesse o site Loterias Online e verifique se possui mais de 18 anos. Clique em “acessar” no canto superior direito; se for seu primeiro acesso, será necessário realizar um cadastro. Após logar-se utilizando CPF e senha, role a tela até encontrar a opção Mega-Sena e clique em “Aposte Agora!” Selecione os números desejados e informe se deseja fazer apostas com mais números ou ativar a surpresinha e/ou a teimosinha. Depois de finalizar suas escolhas, clique em “colocar no carrinho”. Caso o total da compra exceda R$ 30, prossiga para pagamento inserindo os dados do cartão de crédito para confirmar sua aposta. Após o sorteio, entre novamente no site para verificar se você foi premiado.

Pelo Aplicativo

O aplicativo Loterias Caixa pode ser baixado gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Após a instalação, faça login ou crie uma conta. Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em “aposte”. Escolha seus números e decida se irá usar mais opções ou ativar a teimosinha e a surpresinha. Finalize selecionando “adicionar ao carrinho de apostas”. Assim como no site, o valor mínimo deve ser de R$ 30. Depois disso, avance para pagamento inserindo os dados do cartão e confirme sua aposta. Para conferir seus resultados após o sorteio, acesse o menu e escolha “minhas apostas”.

Pelo Internet Banking

Acesse sua conta no Internet Banking com suas credenciais e selecione a opção loterias. Escolha Mega-Sena e clique em apostar (note que há um limite diário de R$ 500 para essa modalidade). Selecione a quantidade de números desejados (de 6 a 9 por cartela), faça suas escolhas e clique em “incluir aposta“. Repita o processo se desejar fazer mais jogos e finalize digitando sua senha eletrônica para confirmar o pagamento. Para verificar suas apostas realizadas, retorne à tela inicial das loterias e selecione “minhas apostas”.