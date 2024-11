Lucro da Caixa Econômica atinge R$ 3,263 bi no 3º trimestre de 2024 com crescimento anual de 0,7%

A Caixa Econômica Federal apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 3,263 bilhões no terceiro trimestre, conforme balanço divulgado recentemente. Este resultado representa um incremento de 0,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Crédito Imobiliário

A instituição observou um crescimento significativo em sua carteira de crédito, que expandiu 10,8% em relação ao ano passado, totalizando R$ 1,209 trilhão. O destaque ficou para o segmento de crédito imobiliário, que avançou 14,7%, atingindo R$ 812,152 bilhões.

Margem Financeira

No que tange à margem financeira bruta, indicador dos rendimentos obtidos com operações de juros, a Caixa registrou R$ 14,497 bilhões, apresentando uma leve retração de 0,2% na comparação anual. As receitas provenientes das operações de crédito subiram modestamente em 1,1%.

ROE

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) recorrente da Caixa alcançou 9,33% no terceiro trimestre, representando um aumento de 1,42 ponto percentual frente ao mesmo intervalo do ano anterior. O patrimônio líquido do banco foi avaliado em R$ 138,619 bilhões ao término do trimestre, marcando um crescimento de 10,7% em doze meses.

Sob o critério contábil tradicional, o ROE foi calculado em 9,85%, uma elevação de 1,84 ponto percentual comparada ao período correspondente do ano anterior. Esses resultados indicam um aumento expressivo nos lucros do banco público ao longo dos últimos doze meses.

Ativos

Os ativos totais da Caixa encerraram o terceiro trimestre com um montante de R$ 1,196 trilhão, refletindo um acréscimo de 13,9% no comparativo anual. Este valor inclui a carteira de títulos e valores mobiliários e derivativos que atingiu R$ 289,687 bilhões, crescendo 15,7% em um ano.

Importante destacar que esses números não abrangem os fundos administrados pela Caixa, como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Com a inclusão desses fundos, o total administrado chega a R$ 3,482 trilhões, indicando uma alta de 11,3% em doze meses.

Solidez Financeira

No que se refere à solidez financeira da instituição, o índice de Basileia da Caixa situou-se em 16,2% no final do terceiro trimestre deste ano. Isso representa uma queda de 0,74 ponto percentual em relação ao ano anterior e uma redução de 0,2 pontos nos últimos três meses.

Este índice é crucial para avaliar a estabilidade financeira dos bancos e deve ser mantido acima do mínimo regulatório exigido no Brasil de 11,5%. Conforme relatado pela instituição financeira em seu balanço mais recente, a Caixa mantém-se “acima dos mínimos regulatórios por uma margem confortável de 4,7 pontos percentuais.”

O capital principal da instituição (Nível I), reconhecido por sua qualidade superior entre as reservas financeiras dos bancos, foi registrado em 14,2% no fechamento do trimestre. Isso corresponde a uma redução marginal de 0,1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior e uma diminuição semelhante quando comparado ao trimestre imediatamente anterior.