Mega-Sena: Prêmio acumulado em R$ 140 milhões será sorteado hoje (7)

O concurso 2.794 da Mega-Sena está programado para ocorrer às 20h, horário de Brasília, em São Paulo. O evento será realizado no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, número 750. As expectativas são altas, uma vez que o prêmio acumulado chega à expressiva quantia de R$ 140 milhões.

A cerimônia do sorteio será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal no YouTube e no Facebook, permitindo que interessados de todo o país acompanhem o desenrolar dos acontecimentos em tempo real.

Para aqueles que desejam tentar a sorte, as apostas podem ser efetuadas até as 19h, horário de Brasília. Os bilhetes estão disponíveis nas casas lotéricas autorizadas pela Caixa em todo o território nacional, além da opção de apostar pela internet. O custo para uma aposta simples, que consiste na escolha de seis números, é de R$ 5.

Se apenas um ganhador conquistar o prêmio e decidir investir a soma na poupança, estima-se que o rendimento mensal possa alcançar aproximadamente R$ 800 mil no primeiro mês. Essa perspectiva reforça ainda mais a expectativa em torno do sorteio desta noite.