Mega-Sena acumula e aposta do DF fatura R$ 57 mil com a quina

No último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado (8) em São Paulo, nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas: 03, 14, 34, 35, 42 e 50. Como resultado, o prêmio acumulado para o próximo concurso, marcado para terça-feira (11), está estimado em R$ 12 milhões.

Entretanto, uma aposta simples feita no Distrito Federal conseguiu levar um prêmio significativo ao acertar a quina, totalizando R$ 57.145,35. Essa aposta foi realizada em uma lotérica localizada no Guará.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas espalhadas pelo Brasil quanto online através do site da Caixa Econômica Federal. Para participar, os apostadores devem se cadastrar na plataforma digital e garantir que são maiores de idade, além de precisar de um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta.

A probabilidade de ganhar o prêmio principal varia conforme o número de dezenas apostadas. Para uma aposta simples, com apenas seis dezenas, que tem o custo de R$ 5, a chance de vencer é de uma em 50.063.860. Por outro lado, ao realizar uma aposta com o máximo permitido de 15 dezenas, cujo valor chega a R$ 22.522,50, as chances aumentam para uma em 10.003.