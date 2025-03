Mega-Sena pode pagar R$ 7 milhões neste sábado

No próximo sábado (8), o concurso número 2.837 da Mega-Sena promete atrair a atenção dos apostadores com um prêmio estimado em R$ 7 milhões, destinado àqueles que conseguirem acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio ocorrerá às 20h, no estado de São Paulo.

No concurso anterior, realizado na última quinta-feira (6), nenhum participante conseguiu levar o prêmio máximo para casa, aumentando ainda mais a expectativa para o próximo sorteio.

A participação na Mega-Sena é acessível, com a aposta mínima fixada em R$ 5. Os apostadores podem realizar suas apostas até as 19h do dia do sorteio, seja em lotéricas espalhadas pelo Brasil ou pela internet, através do site da Caixa Econômica Federal, que é compatível com dispositivos móveis e computadores.

Para apostar online, é necessário que o usuário se cadastre no site, tenha pelo menos 18 anos e insira os dados do cartão de crédito para efetuar a compra da aposta.

A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, ocorrendo nas terças, quintas e sábados. A probabilidade de ganhar varia conforme o número de dezenas escolhidas. Para aqueles que optam pela aposta simples, com apenas seis números, as chances de levar o prêmio são de 1 em 50.063.860. Por outro lado, ao escolher o limite máximo de 15 dezenas, que tem um custo total de R$ 22.522,50, as probabilidades aumentam significativamente para 1 em 10.003.

É essencial que os apostadores compreendam como funciona o sistema de probabilidades da Mega-Sena antes de realizarem suas apostas, garantindo uma experiência mais informada e consciente.