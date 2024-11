Mega-Sena acumula com prêmio de R$ 55 milhões

No sorteio realizado na noite deste sábado (23) em São Paulo, referente ao concurso 2.799 da Mega-Sena, nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas, o que elevou o prêmio acumulado para R$ 55 milhões, a serem disputados no próximo sorteio, marcado para terça-feira (25).

As dezenas sorteadas foram: 01, 31, 38, 40, 45 e 60.

Cinquenta e três participantes tiveram a sorte de acertar cinco números e cada um deles receberá R$ 71.315,77 como prêmio da quina. Além disso, um total de 3.737 apostas correspondentes à quadra garantiram a cada ganhador o valor de R$ 1.444,90.

Os interessados em tentar a sorte podem realizar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) do dia do próximo sorteio, seja nas casas lotéricas distribuídas por todo o território nacional ou através do portal oficial da Caixa Econômica Federal na internet.

Para efetuar apostas online, é necessário que o participante tenha pelo menos 18 anos, além de estar cadastrado no sistema e possuir um cartão de crédito válido para efetuar o pagamento das apostas.