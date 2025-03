Medieval Experience Brasil: Evento terá Torneio de Combates Medievais

O Medieval Experience Brasil acontece nos dias 21, 22 e 23 de março, no Parque Ceret. Os visitantes farão uma imersão na época com diversas atrações como: combate medieval, esgrima histórica, shows musicais, oficinas de dança, arqueria/arco e flecha, arremesso de machado, gastronomia, bruxas, cervejas artesanais, mercado medieval com diversos acessórios , entre outras atividades.

Gastronomia

Aos curiosos em degustar a gastronomia nórdica, poderão experimentar uma comida rica e diversificada com técnicas de defumação, cozimento lento, assado em brasa, que inclui pratos da Dinamarca, Rússia, Alemã, Lituânia, Polônia, Turquia, França, EUA, Espanha, Coreia e México. Um dos destaques são Gravlax, salmão defumado Sueco, o Æbleflæsk é um prato tradicional da Dinamarca, que consiste em barriga de porco curada ou salgada, frita com maçãs, alho e açúcar, a Blini é um tipo de panqueca tradicional da Rússia, feita com massa fermentada de farinha de trigo branco ou trigo mourisco, aveia, cevada ou centeio, com leite, ovos e nata.

“Também teremos outras variedades de comidas para agradar a toda família, como lanches, batata-frita, espetos, sorvetes, doces, comida mexicana, carne defumada, arroz carreteiro, crepes. O preços variam entre R$20 a R$50”, ressaltou Monalisa Santos, responsável pelo evento.

Além do Kvass, bebida não alcoólica medieval, considerado como um refrigerante na época, as cervejas artesanais e o hidromel, produzido a partir da fermentação de água e mel, tem sabor semelhante ao do vinho branco e é considerado a bebida mais antiga do mundo. Os primeiros registros do hidromel são de 8.000 anos a.C., sendo a bebida que era consumida pelos nórdicos vikings, tomada em chifres.

Área kids medieval

O Medieval Experience Brasil oferece atividades para toda a família, incluindo o público infantil com jogos medievais gratuitos como tabuleiros, dados, lançamento de moedas, esconder objetos, brincadeiras ao ar livre, arco e flecha, boardgames, RPG, esgrima histórica, entre outras atividades com a proposta das crianças se divertirem e se sentirem parte de uma comunidade.

Área viking

Para quem quiser reviver a história dos Vikings, o evento vai proporcionar a Área Viking, uma imersão e reconstrução da história dos vikings que foram povos que habitavam a Escandinávia, norte da Europa, e que iniciaram incursões por diferentes partes do continente europeu a partir do século VIII.

“Nesta edição vale ressaltar o Torneio de Combate da Idade Média que vai movimentar o evento e tem se popularizado no país devido aos torneios organizados por entusiastas da Idade Média. É perceptível o crescimento do Historical Medieval Battle (HMB) no Brasil. Isso se dá ao trabalho realizado pelo Medieval Experience Brasil que organiza os maiores torneios brasileiros, muitos atletas de diversas regiões estão se motivando e levando o esporte para diversas feiras medievais, por todo o país”, explica, Daniel Costa Felipe membro e árbitro dos comitês da Buhurt International, foi também da extinta Historical Medieval Battle International Association (HMBIA).

Segundo Daniel é um esporte que envolve combates medievais, embasado por estudos históricos, sendo necessário alguns cuidados para que os atletas não se machuquem. “Os lutadores utilizam armas e armaduras que representam fonte histórica, compreendida entre os séculos XIII e XVII. Há regras de segurança que obrigam as armas a não terem fio ou ponta. Da mesma forma, são vetados golpes com estocadas”, finaliza o árbitro da Buhurt International.

Atividades gratuitas

O público que queira participar dos jogos e das atividades gratuitas deve fazer cadastro no sympla e doação de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração animal para gatos e cães.Opcionalmente, pode pagar 10,00. Os valores arrecadados dessa forma são destinados à compra de alimentos e rações para doação.