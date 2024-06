Conheça o Medieval Combat Brasil, evento de batalha medieval que acontece em São Roque

Inspirado no HMB (Historical Medieval Battle), esporte que celebra e revive momentos e batalhas históricas do tempo medieval, o Medieval Combat Brasil chega na arena do Castelo no dia 27 de julho. Direto no coração da cidade de São Roque, São Paulo. Trata-se de um evento que promete aliar as incríveis paisagens do maior castelo medieval da América Latina às reais emoções de uma autêntica batalha.

Uma forma de relembrar o passado

Surgido inicialmente na Rússia e em outros países da Europa Oriental, o HMB ganhou popularidade mundial ao longo das últimas décadas, atraindo entusiastas e competidores de diversas partes do mundo. Esses combates históricos são uma forma de reviver os tempos passados, onde guerreiros e cavaleiros lutavam em batalhas campais pela honra, glória e territórios. Suas regras são meticulosamente elaboradas para garantir a segurança dos participantes, enquanto ainda proporcionam uma experiência imersiva aos entusiastas.

Combinando técnicas de combate autênticas com armaduras e armas cuidadosamente recriadas, os participantes buscam capturar a essência das batalhas medievais em cada golpe e estratégia. O esporte é uma forma de homenagem ao passado, uma celebração da história e uma oportunidade única para os entusiastas experimentarem a vida como guerreiros medievais.

Duelos emocionantes

Para os amantes e praticantes do HMB, o Medieval Combat Brasil oferece quatro modalidades diferentes de combates e lutas. O dia começa com os duelos individuais, perfeitos para aqueles que buscam uma modalidade mais técnica e precisa. Esses duelos são tipicamente divididos por categorias de armas: espada e escudo; espada com broquel (uma espécie de mini escudo, muitas vezes presente no antebraço dos guerreiros); espada longa (normalmente empunhada com as duas mãos); e armas de haste (lanças, alabardas, tridentes, foices e etc…).

A próxima dinâmica de combate é o Profight, um combate mais intenso e real, valendo chutes e socos, lembrando bastante o MMA. Essa modalidade é obviamente opcional e apenas recomendada para profissionais.

Antes da luta final, é hora do Buhurt, combate tradicional em equipes. Os duelos são feitos normalmente em grupos de 5×5, com o objetivo de derrubar todos os lutadores do time adversário. Em 2019, na Sérvia, foi estabelecido o recorde mundial de maior Buhurt da história, no evento Battle of the Nations com uma batalha massiva de 150×150.

Para encerrar as lutas do dia, o Medieval Combat Brasil traz o Free4all, um combate final épico ‘até a morte’ que marca o fim do festival.

A chance de ver de perto a cultura de outros tempos

O Medieval Combat Brasil não se limita apenas aos combates. Seja você um guerreiro, marshal, ferreiro, artesão, historiador ou um grande entusiasta, o cronograma das atividades do evento certamente saciará seu desejo pela cultura medieval. Além das lutas, a grade do evento é preenchida com apresentações culturais, shows de bandas, e show com cavalos. Os participantes poderão ainda desfrutar de diversas opções gastronômicas e estandes de comércio, proporcionando uma experiência completa para os visitantes. Comida e bebidas, incluindo cerveja gelada, estarão disponíveis para almoço e jantar.

Participar do Medieval Combat Brasil é uma oportunidade única de mergulhar nesse mundo fascinante, testemunhando de perto as habilidades e a coragem dos combatentes que enfrentam-se na arena em busca da vitória. É uma experiência que combina história, esporte e entretenimento de uma forma emocionante e inesquecível.

Cronograma completo das Atividades

11:00: Abertura dos portões

13:00: Combate Medieval – Duelos (Modalidade individual mais técnica, com precisão de golpe e contagem de pontos)

14:00: Apresentação de dança

15:00: Combate Medieval – Profight (Combate individual mais intenso, valendo socos, chutes e derrubar o oponente)

16:00: Show de banda

17:00: Combate Medieval – Buhurt (Luta de time contra time, o objetivo é derrubar todos os lutadores do time adversário)

18:00: Show com cavalos

19:00: Combate Medieval – Free4all (Luta até a “morte”)

21:00: Fechamento dos portões

Como participar?

Para mais informações, acesse o site www.ocastelo.com.br/ ou entre em contato com @ocastelo_sr no Instagram.