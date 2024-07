Médico alerta para o aumento dos casos de alergias com a chegada do frio e mudanças climáticas

O aumento dos casos de alergias tem sido um tópico cada vez mais presente em debates sobre saúde pública. Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) revelam que cerca de 30% da população brasileira sofre de algum tipo de alergia. Este fenômeno não se limita às nossas fronteiras; a Organização Mundial da Saúde (OMS) projeta que, até 2050, metade da população mundial poderá ser afetada por algum tipo de alergia.

A crescente incidência de alergias reflete, em parte, as interferências que a humanidade tem imposto ao meio ambiente. A oscilação térmica, caracterizada por variações bruscas de temperatura, é um dos fatores que pode desencadear crises alérgicas. No inverno, a redução das temperaturas e o aumento da umidade criam condições propícias para a proliferação de ácaros, fungos e outras substâncias que podem provocar alergias.

Além disso, o inverno pode exacerbar sintomas alérgicos de várias maneiras. A mudança abrupta de temperatura, por exemplo, pode agravar a rinite vasomotora, uma forma de rinite não alérgica que ocorre devido à alteração dos vasos sanguíneos do nariz em resposta às variações térmicas. A presença de ácaros e a poeira acumulada em roupas e cobertores guardados durante o verão também podem deflagrar crises alérgicas. A exposição a ambientes mal ventilados e a falta de limpeza adequada contribuem ainda mais para esse quadro.

Para minimizar os sintomas alérgicos durante o inverno e melhorar a saúde geral, é essencial adotar algumas medidas preventivas, começando com o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, que é a primeira e mais importante ação preventiva para fortalecer o sistema imunológico das crianças.

Aleitamento Materno Exclusivo nos Primeiros Seis Meses de Vida: O aleitamento materno é crucial para a saúde das crianças, proporcionando todos os nutrientes necessários e ajudando a prevenir alergias e doenças respiratórias.

Manter a Limpeza e Ventilação dos Ambientes: Evite locais com pouca ventilação e carpetes, que podem acumular poeira e ácaros. Mantenha sua casa limpa e arejada e utilize aspiradores com filtro HEPA para eliminar alérgenos.

Utilizar Capas Protetoras: Capas antiácaro para colchões e travesseiros são altamente recomendadas. Armazene roupas em sacos a vácuo quando não estiverem em uso para evitar o acúmulo de poeira.

Praticar Atividade Física e Manter uma Dieta Balanceada: A prática regular de exercícios e uma alimentação saudável ajudam a fortalecer o sistema imunológico. A lavagem nasal com soro fisiológico também pode aliviar sintomas alérgicos.

Cuidado com o Umidificador: O uso de um umidificador de ar pode ser benéfico em ambientes secos, mas deve ser feito com moderação para evitar a proliferação de ácaros e fungos. Mantenha o umidificador limpo e use-o apenas quando necessário.

Consultar um Especialista: Em casos graves de alergias, como asma e rinites persistentes, é fundamental procurar um médico especialista para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado.

Além das questões relacionadas ao inverno, diversos fatores ambientais impactam significativamente a saúde pública e podem agravar condições alérgicas e outras doenças. Segundo um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), a poluição sonora causa estresse e problemas de saúde, enquanto os incêndios florestais destroem habitats, poluem o ar e intensificam as mudanças climáticas. Além disso, as mudanças climáticas alteram os ritmos naturais de plantas, animais e pessoas, afetando a biodiversidade e a saúde humana.

A conscientização sobre questões ambientais e a adoção de medidas preventivas são essenciais para promover um futuro mais saudável e sustentável. É importante consultar um médico especialista e adotar práticas de higiene e prevenção para manter a qualidade de vida e enfrentar os desafios impostos por alergias e mudanças climáticas. Para superar esses desafios, devemos melhorar a resposta dos sistemas de saúde a doenças relacionadas ao clima, estreitar parcerias com comunidades vulneráveis e investir em estratégias eficazes para a prevenção de doenças.

O aumento dos casos de alergias é um fenômeno de saúde pública exacerbado por mudanças climáticas e padrões de vida modernos. O inverno pode intensificar esses problemas, mas medidas preventivas e cuidados adequados podem ajudar a manter a qualidade de vida das pessoas alérgicas. A conscientização e a ação coletiva são de extrema importância para enfrentar esse desafio e promover um futuro mais saudável para todos.

Para mais informações e orientações sobre o tratamento de alergias, consulte um médico especializado.