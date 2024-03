Medicina USCS obtém aprovação para realizar estudos e residência médica internacionais

Os cursos de Medicina da USCS (Universidade de São Caetano do Sul) – dos campi São Caetano e São Paulo – foram aprovados, neste mês, como Sponsor Note do Wdoms (World Directory of Medical Schools), autoridade internacional que atesta a qualidade e a relevância dos programas médicos oferecidos pelas instituições de ensino superior de todo o mundo. Entre os benefícios da certificação, estão a possibilidade de colaborações internacionais, parcerias acadêmicas, oportunidades de pesquisa e a realização de residência médica em países como Canadá, Estados Unidos, Austrália entre outros, por alunos que concluírem a graduação pela USCS.

“A aprovação da USCS nesta importante instituição, que valida a qualidade das instituições a nível internacional, é uma confirmação significativa do compromisso da nossa universidade em fornecer uma educação médica de alta qualidade, preparando os futuros profissionais de saúde para enfrentar os desafios complexos do cenário global”, afirma Leandro Prearo, reitor da USCS.

“Recebemos, com grande satisfação e orgulho, a prestigiosa aprovação, um reconhecimento que destaca a excelência acadêmica e o comprometimento da instituição com os mais elevados padrões de qualidade no campo da educação médica”, comemora o diretor de Medicina da USCS, Sérgio Makabe.

Instituições de ensino superior em medicina podem se cadastrar, porém somente constam no Wdoms (World Directory of Medical Schools) que é o caso da USCS (campi São Caetano e São Paulo), aquelas que foram aprovadas no processo que passa por duas diferentes avaliações: inicialmente, é realizada uma análise, pela Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), da documentação e informações do curso e da instituição. Após aprovada pelo órgão, a documentação é encaminhada para a (WFME) World Federation for Medical Education, para nova análise e, então, seu deferimento ou não.

Entre as escolas que constam na World Directory of Medical Schools, estão: Cambridge Universitý, Harvard Medical School, University of Oxford Medical Sciences Division, Stanford School of Medicine entre outras.