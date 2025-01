MDB e PSD lideram apoio a Lula no Congresso, revela relatório

Um relatório da Ética Inteligência Política destacou que MDB e PSD são os partidos de centro mais alinhados ao governo de Lula em 2024. O MDB apresentou 90% de apoio na Câmara e 80% no Senado, enquanto o PSD registrou 81% na Câmara e 80% no Senado. Esses números refletem o papel estratégico dessas legendas para a governabilidade e eventuais alianças em 2026.

O União Brasil também registrou 81% de apoio na Câmara e 60% no Senado, apesar de uma ala oposicionista. Já partidos como Progressistas e Republicanos mostraram discrepâncias, com apoio significativo na Câmara (81%), mas índices baixos no Senado (50% e 30%, respectivamente), onde opositores como Damares Alves e Hamilton Mourão exercem influência.

Oposição e divergências à esquerda

No campo da oposição, o PL não alinhou votos na Câmara e alcançou apenas 30% no Senado. O PSDB, enquanto partido, manteve a postura oposicionista no Senado, mas a federação PSDB/Cidadania obteve 81% de apoio na Câmara.

À esquerda, PT, PSB e PDT superaram 90% de apoio ao governo na Câmara, mas os índices foram mais baixos no Senado. A federação PSOL/Rede mostrou queda para 63% de alinhamento, sinalizando descontentamento com as novas diretrizes econômicas do governo.

Com a chegada de Davi Alcolumbre no Senado e de Hugo Motta na liderança da Câmara, analistas esperam mudanças no equilíbrio de forças entre os poderes.