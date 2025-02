Mc Rick, domina Brasil e Europa com o fenômeno “Penélope Charmosa 2”

No ano em que celebra uma década de carreira, MC Rick alcança mais um marco histórico no funk. Seu mais recente sucesso, “Penélope Charmosa 2”, vem dominando as paradas musicais e consolidando seu nome dentro e fora do Brasil.

Em menos de uma semana, a faixa conquistou a 4ª posição no Spotify Brasil, consolidando-se como um dos maiores sucessos do momento. Além disso, Mc Rick figura entre os 63 artistas mais populares do Brasil, um reflexo de sua crescente relevância no cenário musical.

O impacto não parou por aí: com a colaboração de Boladin211 e Dejinha, e a produção assinada por DJ Al4ddin, o hit “Penélope Charmosa 2”, também brilhou e atravessou fronteiras em terras europeias. A música conquistou o 7º lugar no ranking das mais tocadas em Portugal e impulsionou MC Rick ao 77º lugar no Top Artistas do país, um feito notável para o funk brasileiro no cenário internacional.

Divulgação

Para o artista, essa conquista representa mais um passo rumo à expansão global do gênero. “Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha carreira, especialmente com essa música. Junto com meus parceiros, estamos levando o funk para lugares inimagináveis. Agradeço imensamente ao público que me acompanha nesses 10 anos. Cada dia, cada música, são passos importantes na realização dos nossos sonhos”, celebra MC Rick.



Com uma trajetória marcada por inovação e autenticidade, Mc Rick segue ampliando os horizontes do funk e conquistando novos públicos. E essa é só mais uma prova de que sua música veio para ficar.