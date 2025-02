Jottapê anuncia fim da carreira no funk

Em um anúncio surpreendente durante o evento Sintonia – O Último Baile, realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, o cantor e ator Jottapê revelou que está se afastando dos palcos e encerrando sua carreira no funk. A declaração foi feita no último sábado, 1º, e marca um ponto significativo na trajetória do artista, que ganhou notoriedade interpretando MC Doni na aclamada série da Netflix.

De ator mirim ao estrelato em Sintonia

Jottapê alcançou fama nacional por seu papel em Sintonia, uma série criada por KondZilla e produzida pela Gullane, reconhecida como a produção brasileira mais duradoura na plataforma de streaming. Sua experiência no mundo audiovisual, no entanto, precede essa conquista; o artista já havia participado de novelas e filmes ao longo de sua carreira.

Desde a infância, Jottapê demonstrou talento nas artes. Ele começou sua trajetória em comerciais e fez sua estreia no cinema com o filme Acquária (2003), dirigido por Sandy & Junior. Com apenas 9 anos, assumiu o papel principal em O Menino da Porteira (2009) e, posteriormente, interpretou um dos personagens do lixão na icônica novela Avenida Brasil (2012). Entre seus trabalhos mais recentes, destaca-se sua participação em Chiquititas, exibida entre 2013 e 2015.

Sucesso no funk e novos rumos

No universo musical, Jottapê conquistou destaque no funk pouco antes da estreia de Sintonia. Ele ganhou notoriedade com a versão brasileira da canção Old Town Road, que rapidamente se tornou um fenômeno nas redes sociais através do canal KondZilla. Seu sucesso se consolidou com uma série de lançamentos que o estabeleceram como um dos principais artistas do gênero.

O anúncio do fim de sua carreira no funk deixa os fãs ansiosos sobre os novos caminhos que Jottapê poderá explorar. O artista expressou estar em busca de um novo propósito, sinalizando uma nova fase em sua vida profissional.