MC Rhamon brilha na última temporada de “Sintonia” da Netflix

Nesta quarta-feira, 05 de fevereiro, a Netflix estreia a tão aguardada quinta temporada de Sintonia, série brasileira criada por KondZilla e que se tornou um verdadeiro marco do streaming no Brasil. Com seis episódios emocionantes, a temporada traz o encerramento de uma história que durou seis anos e que cativou o público com sua trama autêntica e personagens marcantes. E, claro, um dos grandes destaques da série é o talentoso MC Rhamon, que desde a segunda temporada tem roubado a cena no papel de Pulga, um personagem que conquistou a simpatia e atenção dos fãs.

MC Rhamon: Funk consciente e representatividade

Natural de Osasco, mais especificamente do Jardim Bussocaba, MC Rhamon é considerado um dos maiores nomes da nova geração do funk consciente. Com apenas 23 anos, o cantor e ator se destaca tanto nas telas quanto nos palcos, sendo reconhecido por suas letras que abordam questões sociais e realidades das periferias, com uma visão crítica sobre os desafios enfrentados por muitos jovens.

O artista se consolidou como um dos maiores representantes da nova onda do funk, uma vertente que, além de ser um reflexo da realidade das comunidades periféricas, traz também uma mensagem positiva e de resistência. Seus sucessos como “Visão de Cria“, “Dinheiro” e “Garota Linda” já acumularam mais de 40 milhões de visualizações no YouTube, colocando-o como um dos artistas mais promissores do gênero.

A despedida de Pulga e o futuro de MC Rhamon

Em Sintonia, MC Rhamon interpreta Pulga, um personagem que representa o conflito interno e a busca por uma vida melhor, sendo uma peça-chave na trama que se passa quatro anos após os acontecimentos da temporada anterior. A série, produzida pela Gullane, tornou-se o maior título original brasileiro da Netflix, com o maior número de temporadas de qualquer produção nacional do serviço de streaming, e é considerada um fenômeno no Brasil e no mundo.

“Minha jornada na série tem sido incrível, e cada temporada trouxe uma evolução tanto para mim quanto para o Pulga. Fico feliz em ver como meu trabalho tem ressoado com tantas pessoas, principalmente pela forma autêntica com que Sintonia aborda questões tão importantes para nossa geração. Essa última temporada será inesquecível, e espero que todos sintam a emoção que colocamos nela!”, compartilhou MC Rhamon.

Com o fim de Sintonia se aproximando, a quinta temporada promete encerrar com chave de ouro a trajetória dos personagens e as questões sociais e culturais que marcaram a série. Para os fãs de MC Rhamon, essa é a última chance de acompanhar de perto o desenvolvimento do Pulga e ver como a história do personagem se entrelaça com os desafios de vida e a busca por um futuro melhor.

Vale ressaltar que na próxima sexta-feira, 07 de fevereiro, o artista lança o single “Descarrega” nas principais plataformas com clipe no YouTube.