MC Poze do Rodo celebra carnaval ao lado da esposa na Sapucaí

Na manhã da última quarta-feira (5), o cantor MC Poze do Rodo foi visto deixando a icônica Sapucaí, acompanhado de sua esposa, Vivi Noronha. O artista, que estava presente no camarote durante os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, foi cercado por admiradores que se aglomeravam para registrar o momento.

Durante a madrugada de festejos, MC Poze compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a alegria de participar do evento, destacando seu amor pela cidade maravilhosa. “Rio de Janeiro eu te amo, tá doido! Amo morar aqui e troco por lugar nenhum”, declarou em uma de suas postagens.

O cantor não hesitou em exaltar o Rio de Janeiro, afirmando que a cidade representa um “outro patamar” em comparação a outros locais. Além disso, ele fez uma menção especial à atriz Regina Casé, recordando que ela foi a primeira a levar seu pai ao programa “Esquenta”, que foi transmitido na TV Globo entre 2011 e 2017. Em tom carinhoso, ele afirmou: “Te amo, rosquinha”.

A presença de MC Poze no carnaval deste ano é um reflexo de sua conexão com a cultura carioca e sua crescente popularidade no cenário musical brasileiro. Outros artistas internacionais também marcaram presença no evento, como Ja Rule, que brincou sobre suas frequentes visitas ao Brasil desde 1999. Além disso, Bruna Marquezine foi vista assistindo ao último dia de desfiles após acompanhar a cerimônia do Oscar.