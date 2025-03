Rio de Janeiro vai conhecer hoje (5) a escola campeã do carnaval 2025

O Rio de Janeiro se prepara para a apuração das notas do Carnaval 2025, trazendo os principais destaques a partir das 16h da Quarta-Feira de Cinzas (5). Este evento acontece na Cidade do Samba, onde será revelada a escola campeã da folia carioca, mesmo com a Portela finalizando seu desfile horas antes.

Este ano, o processo de avaliação passou por alterações significativas. Embora a essência das regras tenha sido mantida, como o descarte de notas e critérios de desempate, mudanças no posicionamento dos jurados e na forma como as notas são registradas foram implementadas.

Módulos dos Jurados

Os 36 jurados, divididos em 9 quesitos, agora ocupam cabines separadas localizadas nos setores 3, 6, 9 e 10 da Avenida. No ano anterior, os módulos 1 e 2 estavam concentrados em um único espaço no Setor 3, o que poderia comprometer a pontuação caso um erro ocorresse nesse ponto crítico. A nova disposição busca aumentar a imparcialidade na avaliação e forçar as escolas a adaptar seus desfiles.

As comissões de frente e os casais de mestre-sala e porta-bandeira terão que se apresentar quatro vezes para os jurados, em comparação às três apresentações do passado. Essa mudança exige um novo planejamento das escolas para garantir que suas performances sejam adequadas às exigências dos jurados.

Preenchimento dos Envelopes

A metodologia de preenchimento das notas também sofreu uma modificação. Anteriormente, os jurados assistiam às doze escolas antes de registrar suas notas, garantindo assim um julgamento baseado na memória coletiva da apresentação. Agora, eles devem anotar as notas ao final de cada dia de desfile, evitando que o desempenho da última escola influa indevidamente nas avaliações.

Pontos Que Permanecem Inalterados

Embora algumas mudanças tenham sido introduzidas, aspectos fundamentais do julgamento continuam os mesmos: cada quesito ainda conta com quatro jurados, sendo avaliados segundo critérios específicos como Alegorias e Adereços, Bateria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasias, Harmonia, Mestre-sala & Porta-bandeira e Samba-enredo. O sistema de notas varia de 9.0 a 10.0 e justificativas são obrigatórias para notas abaixo de 10.

Além disso, a menor nota entre as quatro atribuídas é descartada no cálculo final das pontuações. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) também manterá seu método de desempate baseado na ordem de leitura dos quesitos durante a apuração.

Criterios de Avaliação

Cada quesito tem seu próprio conjunto de critérios que orienta o julgamento dos desfiles. Por exemplo:

Alegorias e Adereços: Avalia-se tanto a concepção quanto a execução das alegorias e adereços em relação ao enredo apresentado.

Bateria: A qualidade do ritmo e a harmonia dos instrumentos são essenciais para uma boa avaliação.

Comissão de Frente: O impacto visual e a sincronia da apresentação são cruciais para este quesito.

Enredo: A clareza e a coesão do tema apresentado influenciam significativamente na nota.

Evolução: A fluência e a organização do desfile são analisadas pelos jurados.

Fantasias: A adequação ao enredo e o acabamento das fantasias são fatores determinantes na avaliação.

Harmonia: O alinhamento entre canto e ritmo é fundamental para a pontuação nesta categoria.

Mestre-sala e Porta-bandeira: A performance do casal deve ser impecável em todos os aspectos.

Samba-enredo: A letra deve refletir o tema proposto com riqueza poética e melódica.

O carnaval carioca é um espetáculo repleto de tradição e inovação, e as mudanças no sistema de julgamento visam aprimorar ainda mais essa grandiosa festa popular.