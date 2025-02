MC Marks se une ao DJ GM para lançar o hit “Por aí”

Vivendo o melhor momento de sua carreira, MC Marks se junta ao renomado produtor DJ GM para o lançamento de “Por Aí”. A música, que é um corte já viralizado da canção “Set DJ GM” – projeto divulgado no fim de 2024, que contou com a participação de vários artistas da cena do trap – será lançada agora nesta quinta-feira (20), às 21h, em todas as plataformas digitais, via Warner Music Brasil e GR6. Confira:

Com uma base de audiência de quase 4 milhões de seguidores no Instagram, além dos quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Marks é um artista que possui grande popularidade e talento no cenário da música urbana, tanto que a parte dele na canção de origem “Set DJ GM”, já ultrapassou mais 55 mil criações nas redes sociais, motivando o lançamento de seu trecho isolado, com a produção turbinada do DJ GM.

“Por Aí” é um trap funk motivacional que aborda temas como a superação na caminhada, a ostentação como resultado do sucesso, os momentos de lazer e as relações com mulheres. O single, no entanto, não se limita a esses tópicos, tocando também em questões mais profundas com uma mensagem positiva e inspiradora, que busca motivar o ouvinte a correr atrás de seus sonhos, sem se deixar abater pelas dificuldades. A faixa é um convite à reflexão sobre a vida, o sucesso e a importância de aproveitar cada momento.

“Essa música é bem especial, porque é um som que motiva, que fala do corre, dos desafios e dos sonhos, sem esquecer da curtição, que também é bem importante. A parceria com o DJ GM deixou o que já era bom, ainda melhor. Estou feliz demais com a viralização, porque isso mostra o quanto a galera está gostando.”, comemora Marks.