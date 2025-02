MC IG lança “3 Milhões no Meu Pulso”, um protesto musical contra abordagens policiais

O MC IG apresenta seu novo single, “3 Milhões no Meu Pulso“, uma faixa impactante que surge de uma experiência real vivida pelo artista durante uma abordagem policial em São Paulo. O lançamento já está disponível em todas as plataformas de streaming e no formato audiovisual. Confira:

O single foi inspirado em um episódio ocorrido na madrugada do dia 23 de janeiro, quando MC IG foi abordado por policiais, que questionaram a legalidade de seu celular. O questionamento gerou indignação no MC, que reagiu com a frase: “estou com um relógio de 3 milhões no meu pulso, você acha que o meu celular vai ser roubado?”. Na mesma hora, o artista abriu uma live no seu Instagram e compartilhou o momento da abordagem, que rapidamente viralizou nas redes sociais. A situação gerou uma forte comoção e debates acalorados sobre racismo nas plataformas sociais.

Na live, MC IG demonstrou sua revolta com o ocorrido, deixando claro que, além de estar com todos os documentos regulares, usava um relógio avaliado em mais de 3 milhões de reais e dirigia uma Ferrari F-8 Spider, que também tem o valor de 5 milhões de reais. O público e fãs, que acompanhavam a transmissão ao vivo, levantaram discussões sobre como as abordagens policiais muitas vezes são mais agressivas com pessoas negras, independentemente de sua classe social.

“Eu fiquei indignado no momento da abordagem, era a primeira vez que estava passando por aquele tipo de constrangimento pós-fama, e abri a live para o meu público ver, que não importa a classe social e sim a cor para sofrer uma abordagem policial dentro de um carro caro e com relógio importado no pulso. Mas minha reação diante disso foi fazer arte, fazer música, que foi com isso que prosperei e ganhei reconhecimento”, compartilha MC IG.

O single foi produzido junto aos produtores Murillo, LT e Mathinvoker, com o intuito de promover uma crítica social importante. No clipe, o roteiro foi cuidadosamente planejado para simular a abordagem policial e destacar pontos de reflexão sobre como a segurança pública trata cidadãos de diferentes classes sociais e tons de pele. A produção do clipe contou com o roteirista Yuri Dinalli (Dentinho), jornalista, escritor e também A&R (artístico e repertório) de MC IG, e a direção ficou a cargo de Bruninho ZN.