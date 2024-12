MC GP reúne time de peso e lança “Modo Esquece 2”

O single ‘Modo Esquece 2’ chegou nesta quarta-feira (18) em todas as plataformas digitais – ouça agora -, mas já faz sucesso nas redes sociais muito antes do lançamento, com prévias virais, a música já estreou com aprovação do público. A track também ganhou um audiovisual que já está disponível no canal oficial do YouTube da GR6.

Assista:

MC GP, reuniu um timaço para gravar a segunda versão da música ‘Modo Esquece’, com as participações de MC IG, MC PH, MC Tuto, MC Lele JP, Traplaudo, Aaron Modesto, MC Dena, Lil Kid, Du’L, com a produção assinada pelo DJ Victor.

A gravação aconteceu num cenário cinematográfico, em São Paulo, para produzirem a track que foi muito solicitada pelo público, após o enorme sucesso da primeira versão, que conta com mais de 32 milhões de visualizações no canal da GR6, e mais de 9 milhões de visualizações no canal do MC GP . Já no Spotify, são quase 36 milhões de plays .

‘’O pessoal estava me pedindo a versão 2, e eu esperei o melhor momento para me reunir com os caras e fazer essa, já que a primeira foi um sucesso. Então queria que essa segunda também fosse bem recebida pelo nosso público, estou super ansioso e muito feliz, pois as prévias já vem fazendo sucesso, espero que a galera escute muito e assista o clipe também’’, fala MC GP.

‘’Quando toca o Modo Esquece me lembro de você…’’, alguns refrões dos artistas, principalmente, do MC GP, já batem mais de 4 milhões de visualizações em páginas nas redes sociais, a continuação de ‘Modo Esquece’ segue o mesmo caminho de sucesso, trechos viralizados e versos na boca do povo.

“Modo Esquece 2” está disponível em todas as plataformas digitais, e o audiovisual está no ar no canal oficial do YouTube da GR6.