MC Durrony e Kevin o Chris se unem no novo single “Parei avistei”

O funk carioca segue em constante evolução, mas algumas de suas características permanecem essenciais para o gênero: o ritmo acelerado do 150 BPM e a abordagem descontraída do cotidiano dos bailes. Mantendo essa tradição, MC Durrony e Kevin O Chris se unem novamente para lançar “Parei Avistei”, um single que reflete a atmosfera vibrante das noites cariocas. Confira:

A faixa, lançada via Warner Music Brasil, retrata a dinâmica de um baile, com um protagonista que chega observando o ambiente e escolhendo seu alvo. No entanto, o desenrolar da noite é imprevisível, e a conquista nem sempre acontece da maneira esperada. Com produção marcante e refrão envolvente, a música combina elementos do funk tradicional com a identidade já consolidada dos artistas.

Parceiros de longa data, Durrony e Kevin O Chris têm uma trajetória de colaborações bem-sucedidas no cenário do funk. Sobre a nova faixa, Durrony destaca a química musical entre os dois: “O Kevin já é referência no funk e, sempre que trabalhamos juntos, conseguimos criar algo autêntico. ‘Parei Avistei’ traz aquela energia do 150 BPM que o público gosta, com uma história que todo mundo que já foi num baile vai se identificar.”

“Parei Avistei” chega às plataformas de streaming nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, consolidando mais uma parceria entre dois dos principais nomes do funk carioca.