 Biel do Furduncinho e Kevin o Chris lançam “Flexiona”

Quando dois grandes representantes do funk se unem, a chance de virar hit é grande. A nova aposta do verão vem de Biel do Furduncinho e Kevin o Chris. Nesta quinta-feira (13), os artistas liberam “Flexiona” em todas as plataformas digitais e com clipe disponível na sexta-feira, às 12h, no canal oficial de Biel no YouTube. Confira:

“Flexiona” narra um encontro picante, explorando as sonoridades do funk 150 bpm com elementos mais modernos – bem característico da dupla. Kevin canta: “Novinha experiente, ela é safada e louca / Mal chegou na minha treta, já começou a tirar a roupa / Eu fico com ela, o quique dela é pra frente / A sua sentada é muito diferente”.

Essa não é a primeira vez que Biel do Furduncinho e Kevin o Chris se unem. Os artistas já lançaram juntos “Movimenta” e “Carência de Novinha”, ambas de 2023. Biel comemora a parceria e ressalta: “é sempre uma honra fazer um som com esse irmão que a música me deu. Sou fã demais do trabalho do Kevin, é um artista fundamental para a história do funk. Tenho certeza que o público vai curtir mais essa parceria nossa”.

Com números impressionantes, Biel do Furduncinho acumula quase 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, reforçando seu impacto na cena musical. Já Kevin é um dos nomes mais importantes do cenário, tendo na bagagem feats com nomes como Drake (em “Ela É do Tipo”), KAROL G, Maluma e Dennis (“Tá OK”), Anitta (“Que Rabão”) e Post Malone, com quem dividiu o palco do Lollapalooza em 2019 e cantou para mais de 100 mil pessoas.