MBL realiza prévia para escolher candidato à presidência em 2026

O Movimento Brasil Livre (MBL) está se preparando para lançar um candidato à Presidência da República nas eleições de 2026, promovendo uma disputa interna entre Arthur do Val e Cristiano Beraldo. O MBL, que busca criar o partido Missão, pretende escolher seu candidato presidencial por meio de uma prévia entre Arthur do Val, ex-deputado estadual conhecido pelo apelido “Mamãe Falei”, e Cristiano Beraldo, empresário e comentarista da Jovem Pan.

O plano do MBL inclui a formação do partido Missão antes das próximas eleições. Para tanto, já foram coletadas 800 mil assinaturas necessárias para o reconhecimento da legenda. A próxima etapa envolve o registro de diretórios em pelo menos nove estados brasileiros, seguido pela solicitação de registro do estatuto partidário e do diretório nacional junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O partido Missão planeja lançar candidatos para os cargos de deputado federal e estadual em todo o país.

Arthur do Val

Arthur do Val enfrenta um desafio adicional, pois seus direitos políticos estão suspensos até 2030 devido à cassação de seu mandato pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 2022. A cassação ocorreu após a divulgação de áudios controversos gravados por ele durante uma viagem à Ucrânia. Antes da conclusão do processo de cassação, Do Val renunciou ao mandato, mas a renúncia não impediu a suspensão dos seus direitos políticos.

Para participar da corrida presidencial, Do Val precisará superar Cristiano Beraldo na disputa interna do partido e ainda convencer o Judiciário a restabelecer seus direitos políticos. Ele apresentou um pedido de anulação do processo de cassação na tentativa de recuperar esses direitos. No entanto, o juiz Otavio Tioiti Tokuda extinguiu o processo sem julgar o mérito, afirmando que a decisão cabe à Alesp e que uma anulação judicial interferiria no poder legislativo.

A decisão judicial está sendo contestada por Do Val, mas ainda não houve um novo veredicto. Recentemente, o Ministério Público de São Paulo se manifestou contra a anulação da cassação, argumentando que tal ação representaria uma interferência no Legislativo.

O MBL é representado nacionalmente pelo deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), além de contar com Guto Zacarias (União-SP) na Assembleia Legislativa de São Paulo e 13 vereadores eleitos, majoritariamente na capital paulista. Dentre os vereadores destaca-se Amanda Vetorazzo (União-SP), recentemente eleita com 40.144 votos.